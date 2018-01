Os melhores pilotos do mundo. Fora de seus aviões, homens simples.

Livio Oricchio, do Rio de Janeiro – 20/IV/07

Início

Quem acompanhou as duas sessões de classificação do Red Bull Air Race, ontem na praia de Botafogo, no Rio, pode até nem ter compreendido bem o que estava acontecendo por lá, apesar das informações fáceis disponíveis a todos. Mas, com certeza, admirou como os pilotos são muito hábeis e corajosos, voando naquela velocidade, quase 400 km/h, rente ao mar. Depois dos treinos, um a um, em frente a suas extraordinárias aeronaves, atenderam, com enorme paciência, milhares de fãs no aeroporto Santos Dumont.

E pessoas com destreza para um esporte tão radical estendem esse ímpeto para outras áreas da vida. Algumas singelas, até: “Tenho cerca de 50 amostras de areia, acondicionadas em vidros, identificadas. São lindas, não há uma igual a outra. Amarela, verde, vermelha, roxa, todas cores”, diz o húngaro Peter Besenyei, bicampeão mundial de acrobacia aérea e autor do segundo tempo, ontem, a 31 centésimos de segundo do pole position, o inglês Paul Bonhomme, com o tempo de 1min34s05. Quinta-feira adicionou novo exemplar à coleção. “Estou levando para Budapeste a areia de Copacabana.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o russo Sergei Rakhmanin tem trajetória um pouco diferente da de Besenyei, um dos criadores do Red Bull Air Race. O russo estreou este ano, na etapa de abertura, em Abu Dhabi, Emirados Árabes. E ontem demonstrava inconformismo com seu 11º tempo. “Venho de muitas conquistas na acrobacia internacional e ficar tão atrás numa competição…” Sergei foi campeão do mundo em 2003, 2005, Europeu em 1999 e vice em 2002 e 2004, além de fazer parte da equipe russa, ainda hoje tida como das mais capazes do mundo.

“Está mais difícil voar na Rússia. No tempo do socialismo, não tínhamos comunismo, o comunismo era apenas um sonho lindo, o governo nos apoiava, hoje não há interesse.” Sua maior dificuldade para inserir-se dentro os que devem disputar o título mundial é a falta de experiência nesse tipo de competição. “Aqui o que se busca é velocidade, disputamos uma corrida. Minha maior dificuldade é voar tão baixo e o avião, bem diferente do que estou acostumado.” Acredita, no entanto, que com o tempo vai andar na frente.

O alemão Klaus Schrodt é um fenômeno. Tem nada menos de 60 anos de idade e suporta acelerações de cerca 10 Gs, ou 10 vezes o peso do seu corpo. “Agora estou me recuperando do joelho, mas percorro o equivalente a duas meias maratonas por semana e faço exercícios específicos para fortalecer a musculatura do abdômen.”

Explica que são esses músculos que, comprimidos, auxiliam controlar a respiração e conviver com as tensões das elevadas acelerações. Ama desafios. Já atravessou sozinho o Atlântico num veleiro. Dá uma notícia triste: “Não por causa da idade, mas estou pensando em parar de competir, ao menos nesse nível máximo, no fim do ano.” Conseguiu concilicar por vários anos sua atividade de piloto de Airbus A340 da Lufthansa com a acrobacia aérea e o Red Bull Air Race.

Há também pilotos que aproveitam o evento para declaração de amor, como o austríaco Hannes Arch, o garotão da turma, com 39 anos. “Só a minha esposa é mais bonita que a arte de voar.” Já Nigel Lamb, britânico da Rodésia, hoje Zimbábue, um cinqüentão, ganha a vida como uma espécie de astro de Hollywwod, como piloto-dublê. “Já participei de Hart’s war, Dark Blue World e Flyboys.” Hoje todos vão deixar de lado seus afazeres extras para concentrarem-se na disputa da segunda etapa do Red Bull Air Race, a partir das 13 horas, com transmissão ao vivo pelo SporTV.

FIM