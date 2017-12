Os muitos ensinamentos da viagem ao Canadá e aos Estados Unidos

20/VI/07

Cá estou, na redação do Estadão e do Jornal da Tarde, depois de pouco mais de duas semanas na América do Norte. Com o fuso horário contrário, ou seja, a hora em Montreal e Indianápolis anterior a da redação, em São Paulo, nosso tempo para apuração de informações nas provas do Canadá e dos Estados Unidos torna-se bastante restrito, assim como para dedicar-me ao blog. As coberturas não fogem muito do factual.

Li, como sempre e com muita atenção, todos os comentários expostos no nosso blog. Diante do observado, penso que o melhor a fazer é uma espécie de balanço de viagem, pôr na tela do computador os ensinamentos adquiridos nessas duas etapas do campeonato. Com que expectativa fui para lá e com quais retornei na bagagem, capaz de me permitir esboçar a sequência da competição. Não deixa de ser uma forma de colocar minha visão a muitos dos questionamentos propostos por vocês.

Primeira constatação: Lewis Hamilton é mais do que imaginava. Atrás do guard-rail, nas curvas da Tabacaria e da Piscina, em Mônaco, fiquei impressionado ao vê-lo pilotar. Sua agressividade e técnica remeteu-me a Ayrton Senna. Não estou dizendo, por favor, que Hamilton é Senna, apenas que sua capacidade de controlar o monoposto, sugerindo estar acima dele, me lembrou muito Senna, que tive o privilégio de vê-lo conduzir desde o kart. Hamilton tinha a McLaren sempre na mão, o tempo todo, em condições extremas.

O vi também nas curvas 1 e 2 do circuito Gilles Villeneuve, onde o que mais se observa é sua freada, e na curva 13 de Indianápolis. Os pilotos a percorrem flat out, de pé em baixo. É aquela curva do oval que antecede a reta dos boxes. Estive como sempre faço no limite da mureta, pouco depois do ponto de tangência. É perigosíssimo, mas a experiência vale a pena. Este ano permaneci lá por alguns minutos com minha amiga Tatiana Cunha, da Folha de São Paulo.

Sabe quem passava mais próximo do muro na saída da 13? Hamilton. Quem assistiu aos treinos livres pela TV acredito que deva ter notado também. Numa das ocasiões, já de volta à sala de imprensa, acreditei que tocaria o muro. Faltou muito pouco.

Li citações definindo Hamilton como “piloto genial”. Por mais que demonstre possuir os dotes dos campeões, eu não afirmaria, ainda, nada nesse sentido. O simpático inglês é veloz, constante, inteligente, corre como se tivesse já experimentado aquelas situações complexas, a exemplo das últimas disputas com o companheiro, ninguém menos de Fernando Alonso, o que não é o caso. Na Fórmula 1, vale recordar, é estreante.

Voltando…mesmo como todos esse imensos predicados, capazes de nos encantar, vamos aguardar mais um pouco. Deixar passar, digamos, seu primeiro insucesso, com um erro que comprometa eventual vitória. Tenho comigo, pelo que vi, que Hamilton deverá lidar com altivez momentos de desgaste, mas é preciso esperar.

Sua principal característica é chegar formado à Fórmula 1. Seus dez anos de estudante do segundo grau e da Universidade McLaren lhe permitiram desenvolver-se em todas as áreas. O método McLaren criou escola. Todas vão dar ainda maior atenção a seus programas de formação de jovens talentos. Essa é a palavra-chave: talento. Hamilton o tem como poucos e lapidado por uma organização experiente em vencer na Fórmula 1, apesar de não ser campeã desde 1999.

Outra lição que aprendi: Alonso continua sendo o piloto que sempre admirei. Brilhante. Mas confesso minha ponta de decepção com seu comportamento diante do sucesso do parceiro. Na sua cabeça, o incomoda profundamente pensar no que seus fãs irão pensar de ele perder a disputa para um novato. Se fosse com outro carro haveria um atenuante. Mas é com o mesmo modelo MP4/22 – Mercedes da McLaren.

Mostrou-se perdido em alguns instantes. Invariavelmente lá estou eu em meio a meus amigos da imprensa espanhola, sentado na mesa redonda com Alonso. Percebo suas reações de desconforto. Não me parece ser o caso de sua vaidade estar sendo atingida. Perder a competição esportiva é nova para o espanhol. Ter de estudar como, em primeiro lugar, derrotar o próprio companheiro de equipe, seu maior adversário. Nunca passou por isso.

Não se conforma, por exemplo, em trabalhar no desenvolvimento do MP4/22, acertá-lo para a pista e parte das suas soluções ser repassada para Hamilton que depois o derrota, como aconteceu em Montreal e Indianápolis. Provavelmente o faria também em Mônaco não fosse a interferência da McLaren.Mais: Alonso não consegue impor sua vontade na hora de definir a estratégia de corrida, como fazia na Renault.

Aqui uma pausa. Escrevi com todas as letras que a escuderia inglesa havia se definido por elegê-lo como o piloto que receberia as maiores atenções para lutar pelo título. Se você tiver interesse, procure no posts mais antigos, colocados no ar na época do GP de Mônaco. Ledo engano, amigos. Dou a mão a palmatória.

Assim como em nenhum momento imaginei a McLaren voando, muito adiante da Ferrari, a exemplo das três últimas corridas. Havia uma série de razões para se acreditar muito mais em dificuldades iniciais do que sucesso absoluto. E é sempre em cima dessa lógica que desenvolvemos nosso raciocínio. Mas como sempre digo, a lógica muitas vezes não explica os acontecimentos da Fórmula 1. Não gosto de dar palpites. Estes, sim, representam chute. E do ponto de vista analítico têm pouca ou nenhuma representatividade.

Como você e todo mundo, vi no Canadá e nos Estados Unidos que a McLaren trabalhou melhor seu carro que a Ferrari. Tenho comigo, depois de ver os dois carros bem de perto nas duas pistas, que a McLaren descobriu algo que a Ferrari ainda não. Ou desenvolveu alguma solução que para as características de seu modelo funciona. Não creio que o pulo da McLaren decorra do desenvolvimento natural do carro.

Eles chegaram a ficar 30 segundos atrás da Ferrari na etapa de Barcelona e a partir daí devolveram em dobro essa desvatagem em Mônaco e no Canadá, enquanto nos Estados Unidos também foram superiores. Programas normais de desenvolvimento não geram, em geral, esses saltos brutais de performance de uma hora para a outra.

Uma ocasião, conversando com Ross Brawn, em Suzuka, creio que foi 2004, nos contou que na época da Benetton, em 1995, experimentou com os engenheiros de Michael Schumacher um acerto de amortecedor combinado com uma determinada altura de assoalho e ajuste dos demais componentes da suspensão que fez o carro voar. Era o GP da Espanha. Brown nos disse que tudo mudou a partir daquela experiência. O Mundial ficou bem mais fácil para eles. Serviu, e muito, para o restante da temporada.

Me parece que a McLaren descobriu algo que lhe permite explorar os pneus Bridgestone bem melhor que a Ferrari. Se você visse bem de perto como o MP4/22 entra e sai das curvas, não teria dificuldade para compreender que a maior aderência do carro é mecânica, nem tanto aerodinâmica. Estou curioso para ver a McLaren em Magny-Cours, nas curvas 1 e 2, por exemplo, onde costumo estar.

Mônaco, Gilles Villeneuve e Indianápolis não têm curvas de alta. A 13 da pista americana, verdade, mas é percorrida de pé em baixo. Não é a aerodinâmica que determina, essencialmente, a velocidade de contorno, mas o motor e a capacidade de tração do MP4/22.

Vamos acompanhar, juntos, o que irá se passar nos traçados de Magny-Cours e Silverstone, onde a pressão aerodinâmica, a fim de permitir maior velocidade nas curvas, tem importância maior que nos três últimos circuitos? Se eu estiver certo, e ponho boas fichas nisso, apesar de não serem todas de que disponho, a Ferrari vai estar mais próxima ou, quem sabe, em igualdade de condições com a McLaren. Imaginar que, de novo, os italianos estarão à frente não me parece ser sonho impossível de se realizar, ainda que bem pouco provável.

A história de Ross Brawn me veio à mente no Canadá, depois de dedicar bons minutos observando os carros de Hamilton e Alonso, tendo já no meu arquivo de memória seu comportamento nos traçados até então. O MP4/22 passa a impressão de estar sobre trilhos. E tudo de repente. Não era assim. Por isso ficava atrás da Ferrari. Sexta-feira, logo no primeiro treino do GP da França, lá estarei eu no meio da pista de Magny-Cours. Minha curiosidade é enorme.

Se a McLaren continuar sendo eficiente, mas nem tanto, e a Ferrari tornar seu carro mais veloz, como acredito, podemos continuar sonhando em ver Massa lutar pelo título. Mas se não for assim nessas duas corridas, não serão necessárias mais, nos limitaremos a acompanhar a quase briga entre Hamilton e Alonso, que não deixa de ter graça.

Por enquanto, quem tem mais a perder se não tirar o pé do acelerador nas disputas de freadas entre ambos é Alonso. Ele possui ainda boas chances de ser campeão. Mas se eventualmente a atual diferença de dez pontos entre os dois aumentar, distanciando Alonso da conquista, quem irá perder mais será Hamilton. O espanhol passa a ser franco atirador. Nesse caso, tenha a certeza, amigo, Alonso não irá tirar o pé. Hamilton que se vire. Em outras palavras, nossas emoções estão quase garantidas.

Abraços, amigos!