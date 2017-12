Os pneus dos primeiros testes serão os do início do Mundial

Em entrevista ao site da revista inglesa Autosport, o diretor de desenvolvimento da Bridgestone, Hiroide Hamashima, afirmou que os pneus que as equipes utilizarão a partir do dia 28 no circuito da Catalunha, no início dos testes para a próxima temporada, serão os mesmos da abertura do campeonato, dia 18 de março na Austrália.

“A não ser que detectemos graves problemas com o composto do teste de Barcelona, esses pneus serão os do início do campeonato de 2007”, disse o japonês. Trata-se de uma mudança profunda no que a Fórmula 1 conhecia até a etapa de São Paulo, a última este ano. A Bridgestone e a Michelin levavam para as pistas de testes vários tipos de pneus, com construção e composto distintos. As equipes treinavam e cada uma indicava ao fornecedor qual o melhor conjunto para o seu carro.

Quando Fernando Alonso escolhia o composto macio para sua Renault, antes da classificação, nos sábados, isso não significava que era o mesmo composto macio da opção de Kimi Raikkonen, na McLaren. Depois do sucesso arrasador da Ferrari em 2002, a FIA autorizou os fabricantes de pneus atender individualmente seus clientes.

Parte do avanço da Ferrari se explicava pela compatibilidade total dos pneus ao carro e do carro aos pneus. A equipe era a única grande a trabalhar com a Bridgestone, ao passo que a Michelin fornecia os demais.

Todos os projetistas terão de compreender o comportamento dos novos pneus Bridgestone, cujas características principais são a arquitetura mais robusta e o composto de borracha da banda de rodagem bem mais duro que as unidades em uso este ano. Não há concorrência, por que arriscar? Pneus como os que serão distribuídos oferecem maior resistência em detrimento de melhor performance.

“Em razão do volume de pneus, a fim de atender a todos os times, estamos no limite de produção”, explicou Hamashima. “Tivemos de rever totalmente nossa maneira de trabalhar, mas a culpa pela decisão de se implantar um único fabricante de pneus na Fórmula 1 não é nossa”, complementou. A Bridgestone defendia a concorrência.

Os mesmos pneus de Barcelona servirão para a corrida não só da Austrália como Bahrein e Malásia também, em que as temperaturas serão bem mais elevadas que as dos testes no Circuito da Catalunha, de 28 a 30 e depois em Jerez de la Frontera, de 6 a 8 de dezembro e de 13 a 15. Porém, como adiantou Hamashima, os pneus serão exatamente os mesmos.

“Nos testes de inverno, com o graining, os carros irão escorregar mais do normal e as equipes vão sofrer bastante com as baixas temperaturas. Este será o principal desafio que enfrentarão nesses primeiros testes.”

Graining é a perda de pequenos fragmentos de borracha da banda de rodagem que pode ocorrer, em geral, na fase de aquecimento do pneu. O carro perde desempenho por algumas voltas, que podem ser de 2 a 8, e na sequência normaliza seu nível de aderência.

A empresa japonesa desenvolveu pneus para o esperado calor de Melbourne, Sakhir e Sepang e não para as temperaturas relativamente baixas do Circuito da Catalunha e Jerez em novembro e dezembro. Isso significa que as reações dos carros com os novos pneus não deverão ser as mesmas das três primeiras etapas do Mundial de 2007. Os projetistas terão de advinhar qual o melhor desenho de suspensões, a distribuição de peso mais indicada e até detalhes da aerodinâmica mais apropriados, dentre outros fatores.

Com muita probabilidade, os técnicos promoverão importantes modificações nos seus monopostos depois de conhecer na prática as características dos novos pneus. Mas, como mencionado, esses pneus estarão sendo usados em condições para as quais não foram concebidos, temperaturas mais baixas. Os treinos, portanto, terão valor relativo para as equipes.

Esse é mais um ingrediente que está tornando o próximo campeonato ainda mais imprevisível. As projeções para a temporada de 2007 têm sido feitas a partir do que se desenrolou no fim deste ano. E a cada semana estamos tendo contato com novidades que criam ainda maior indefinição no que deve ocorrer ao longo das 17 etapas do calendário, apesar de muitos verem a Ferrari como a organização com maiores chances de sucesso, ao menos na primeira metade da disputa. Essas dúvidas todas só fazem crescer a expectativa com relação ao Mundial de 2007.