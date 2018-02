Perdemos Rafael Sperafico. É muito triste,

09/XII/07

Conheci bem os irmãos Ricardo e Rodrigo Sperafico, bem como seu pai, que os acompanhava nas corridas de Fórmula 3000, na Europa. Rafael começou este ano na Stock Car Light e apenas o vi, em Curitiba, Rio e agora no fim de semana em Interlagos. Fiquei profundamente sensibilizado ao ver como Ricardo e Rodrigo choravam, hoje, logo em sequida a receberem a notícia da morte do primo, Rafael.

Que eles recebam nossas vibrações e sintam-se um pouco mais confortáveis.

O texto a seguir é o que redigi, aqui na redação, para o jornal de amanhã.

Autódromo é local de barulho. Não tem como ser diferente. Mas quando em pleno dia de competição um silêncio profundo, assustador, invade os boxes é porque algum acidente bastante grave aconteceu. No início da tarde de ontem, esse tipo de silêncio aterrorizante se estendeu pelo paddock e as arquibancadas de Interlagos.

Ficou lá bom tempo, ao lado de expressões de elevada ansiedade, até que a notícia da morte do jovem piloto Rafael Sperafico fosse confirmada. Na sexta volta da corrida de Stock Car Light, de acesso à Stock Car, ele bateu na proteção de pneus da curva do Café, ponto negro do circuito, regressou à pista e recebeu o impacto do carro de Renato Russo, a cerca de 190 km/h. Russo está hospitalizado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A corrida da categoria principal da Stock Car havia terminado há pouco, Marcos Gomes celebrava sua primeira vitória e o primo de Rafael, Rodrigo Sperafico, a conquista do título de vice-campeão da Stock Car. De repente, na prova da Light, uma cena aterrorizante no começo da reta dos boxes, onde se encontra a perigosa curva do Café: rodas, peças de vários carros e pedaços da carenagem voavam para todo lado.

“O acidente foi do pior tipo, definido por nós como choque em T”, explicou Dino Altmann, médico-chefe da Stock Car e da Fórmula 1. “O carro de Russo bateu no lado do piloto do Stock de Rafael, num ângulo de 90 graus. Isso causou traumatismo craniano severo e parada cardiorrespiratória que não conseguimos reverter em nenhum instante.” Oficialmente Rafael, de 27 anos, vindo de uma família de automobilistas do Paraná, estava morto. A festa da última etapa da Stock Car transformou-se em tragédia.

Rodrigo e Ricardo Sperafico, irmãos gêmeos e primos de Rafael, choravam inconsoladamente, enquanto a maioria dos pilotos da Stock Car permanecia em choque. Foi a terceira morte da categoria desde que foi criada, em 1979.