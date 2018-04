Projetistas são quase tão importantes quanto os pilotos

09/V/13

Barcelona

A importância de um projetista ou diretor técnico na Fórmula 1 é tão grande que pode interferir de forma direta na definição dos pilotos por essa ou aquela equipe. “Eu perguntei a Adrian Newey se ele permaneceria na Red Bull. Só depois de me garantir que não sairia estendi o meu contrato”, afirmou o tricampeão do mundo, Sebastian Vettel, ao Estado.

Ontem, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, onde hoje começam os treinos livres do GP da Espanha, quinta etapa do calendário, os pilotos falaram sobre o significado de perder um técnico de elevada importância para a escuderia, como foi o caso do inglês James Allison, da Lotus, colocando ainda mais em xeque o futuro de Kimi Raikkonen no time.

Os efeitos de um engenheiro chefe mais ou menos capaz poderão ser sentidos já hoje. “Todas as equipes trouxeram importantes novidades em seus carros, como manda a tradição da primeira prova na Europa”, disse Fernando Alonso, da Ferrari. O quanto os carros vão melhorar é o parâmetro para entender a competência dos projetistas. Os treinos de hoje já vão oferecer uma ideia básica desses avanços.

Curiosamente, a maioria dos pilotos procurou diminuir o impacto de uma perda como a da Lotus. “Até para não estimular os concorrentes, fazendo-os acreditar que o time perderá performance”, explica o diretor esportivo da Toro Rosso, Steve Nielsen. Na realidade, em algumas escuderias, como era o caso da Lotus, as decisões mais importantes se concentravam num personagem, Allison, que ditava os rumos do projeto e do seu desenvolvimento.

A Red Bull é outro exemplo de concentração de poder: Adrian Newey determina tudo no universo técnico da organização. Se sair, a curto prazo a Red Bull provavelmente perderá desempenho. Na McLaren é o oposto. As decisões são colegiadas. “Para se um técnico sair nossa estrutura não deixar de funcionar, como já aconteceu no passado”, costuma dizer Ron Dennis, para justificar seu modelo de organização. Referia-se ao tempo do projetista John Barnard, ainda nos anos 80.

Fernando Alonso, da Ferrari, trabalhou com Allison. “Tivemos uma relação próxima e fomos campeões duas vezes”, lembrou. Foi na época da Renault, em 2005 e 2006. “Eu voltei para a equipe em 2008 e 2009, ele era então diretor técnico, mas não obtivemos sucesso. Sua importância na Lotus nos dois últimos anos, porém, é evidente.” Além de McLaren, comenta-se na Fórmula 1 que Allison pode voltar a trabalhar com Alonso na Ferrari.

Raikkonen respondeu sobre Allison como se esperava dele: “Para mim não faz diferença alguma”. Seu caso não é como o de Vettel, que desejou conhecer as pretensões de Newey antes de decidir o que fazer da vida. “Há muita gente competente na nossa equipe. Não deveremos sentir a perda”, afirma Raikkonen. Mas representa mais um elemento para pesar contra a Lotus nas negociações com a Red Bull.