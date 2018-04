Quarto lugar na primeira corrida da GP2 mantém Nasr em terceiro no campeonato

20/IV/13

Manama, Bahrein

Boa prova de Felipe Nasr, da equipe Carlin, hoje na primeira corrida da segunda etapa da GP2, categoria que mais fornece pilotos para a Fórmula 1, disputada no circuito de Sakhir, em Bahrein. O talentoso brasiliense de 20 anos largou em terceiro e acabou em quarto. Os pilotos que pararam um pouco mais tarde para fazer seu pit stop tiveram vantagem, o que ajudou Nasr não recuperar a posição perdida na largada para Stefano Coletti, da Rapax, segundo na prova.

O suíço Fabio Leimer, da Racing, venceu a corrida, conforme o esperado depois de impor um segundo para o segundo colocado na definição do grid, ontem, a maior diferença já registrada na competição, em condições normais de pista. Os adversários não entenderam essa diferença, em especial num traçado como o barenita, de 5.412 metros, sem seções seletivas que pudessem justificar tamanha superioridade. A maior suspeita é que seu motor, por alguma razão, desenvolva mais potência. Os motores Renault V-8 de 4,0 litros, de 610 cavalos, são os mesmos para todos os concorrentes.

O norte-americano Alexander Rossi, da Caterham, completou o pódio, em terceiro.

Hoje Nasr manteve ritmo prudente até a dez voltas da bandeirada, a fim de economizar os pneus Pirelli. Como na Fórmula 1 são concebidos para ter breve útil. No fim ultrapassou o companheiro, Jolyon Palmer, e recebeu a bandeirada a quatro décimos de segundo de Rossi, ou do pódio.

Nasr somou em três provas, duas na Malásia e hoje a primeira em Bahrein, 36 pontos, decorrentes do quarto lugar na primeira na Malásia, do segundo lugar na segunda e a quarta colocação, hoje. Leimer lidera o campeonato com 54 pontos, pois ganhou a primeira na Malásia e hoje em Bahrein, além de fazer a pole ontem, o que lhe deu 4 pontos.

Em segundo no campeonato está o monegasco Coletti, com 54 também: terceiro na primeira da Malásia, vitória na segunda e segundo hoje.

Como na GP2 o grid para a segunda corrida é invertido entre os oito primeiros, ou seja, o oitavo colocado sai em primeiro, o sétimo em segundo e assim por diante, Nasr começará a prova, amanhã, em quinto lugar. O oitavo hoje, o francês Tom Dillmann, do Russian Time, sai na primeira colocação, enquanto o vencedor hoje, Leimer, em oitavo.

A largada, amanhã, será às 4h50, horário de Brasília, 10h50 no circuito de Sakhir. Serão 23 voltas ou 45 minutos de prova.