Quem é Livio Oricchio

Falar de mim mesmo é estranho, mas vamos lá. Filho de uma família que veio da Itália para São Paulo, mãe de Venezia e pai de Salerno, entrei há pouco na casa dos cinqüoentões. Formei-me em Jornalismo, na Casper Líbero, há 20 anos, depois de estudar Medicina Veterinária na USP no fim dos anos 70, de onde saí sem concluir o curso. Comecei como revisor do Estadão, em 1987, a seguir editei um caderno de automóveis chamado Auto Motor News, do Shopping News, e desde 1991 passei a seguir o Mundial de Fórmula 1. Primeiro pela rádio Jovem Pan. Desde 1994 sou o responsável do Estadão, Jornal da Tarde e Agência Estado pela cobertura da Fórmula 1. Nesse espaço de tempo também trabalhei como repórter e comentarista da rádio Bandeirantes e desde 2004 estou nas rádios Globo e CBN. Não sei com precisão o número de GPs que cobri, mas é pouco mais de 220.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.