Raikkonen disputou seu pior GP na Fórmula 1

25/V/08

Livio Oricchio, de Mônaco

Até um grande campeão tem seu dia ruim. Ontem Kimi Raikkonen disputou talvez a sua pior corrida em 126 GPs na F-1. Errou na largada e permitou a ultrapassagem de Lewis Hamilton. Na 26ª volta seguiu reto da Saint Devote e precisou trocar o aerofólio dianteiro. Na saída do túnel, na 67ª volta, freou muito forte com os freios não totalmente aquecidos e tirou da prova um dos seus melhores pilotos, Adrian Sutil, da Force India, quarto, ao bater na sua traseira. Os comissários não puniram o finlandês, nono. Se fosse o contrário…

“Dói o coração”, disse Adrian Sutil, depois da prova, ainda abalado. “Tudo parece maravilhoso e, de repente, você tem de aceitar o que aconteceu. Foi um choque, chorei, sim”, falou o jovem piloto alemão. Realizou excelente trabalho ao sair da 18ª colocação e chegar ao quarto lugar, sempre com voltas muito rápidas, em especial no molhado. “Simplesmente não tenho como explicar.” Sutil questionou quando terá outra chance de marcar pontos. Kimi Raikkonen foi se desculpar pessoalmente.

Outro talento da nova geração de pilotos, Sebastian Vettel, da Toro Rosso, pôde fazer, ontem, sua primeira festa na temporada. E com estilo. Classificou-se em ótimo quinto na estréia do novo carro, equipado com motor Ferrari, mesmo largando em 18º. Vettel havia terminado apenas a prova de Istambul, este ano. “Queria agradece a equipe pela eficiência nos pit stops, o que me permitiu ganhar duas posições.” O mais impressionante é quando se formou uma trilha seca, Vettel passou a ser quase tão rápido quanto os mais velozes. Fez a sétima melhor volta do GP de Mônaco.

Ontem o notável Robert Kunbica conquistou seu terceiro pódio em seis corridas, este ano. E na etapa de Montreal, dependendo do que acontecer, tem chance de liderar o Mundial. Com 32 pontos, em quarto, está a apenas 6 de Lewis Hamilton, primeiro. “Não esperava ser segundo aqui”, disse o piloto da BMW. Já seu desempenho está dando um nó na cabeça do companheiro, Nick Heidfeld, 14º. O problema é que ontem a McLaren ultrapassou a BMW entre os construtores. A Ferrari lidera com 69 pontos, seguida da McLaren, 53, e da BMW, 52. Heidfeld será mais cobrado.

Além de Kimi Raikkonen, outro campeão do mundo esteve irreconhecível, ontem, Fernando Alonso, da Renault. Combativo, como sempre, mas tentou manobras impossíveis. Na 7ª volta bateu na curva Massenet e precisou trocar o pneu traseiro direito. Na 12ª, tentou ultrapassar Nick Heidfeld na curva Lewis e causou uma batida. Depois, quando colocou pneus para asfalto seco, na 44ª volta, seguiu reto na Piscina. Foi apenas o 10º. “O carro estava difícil de pilotar, cometi alguns erros. Pena, daria para marcar pontos.”

Não se trata de rumor, apenas. As primeiras conversas já começaram. Fernando Alonso tem interesse na BMW e a BMW no espanhol. Como não há multa para deixar a Renault, o negócio pode avançar. Se for para a frente, Alonso seria o companheiro de Robert Kubica. Mario Theissen, diretor da BMW, sabe que se Alonso for mesmo para lá, seu companheiro tem de ser alguém especial. E não há ninguém melhor que Kubica, o melhor amigo de Alonso. Jogam pocker toda sexta-feira. E não escondem que poderiam ser companheiros de equipe.