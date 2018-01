Raikkonen na Ferrari muda os hábitos dos finlandeses

GP da Malásia

Livio Oricchio, de Kuala Lumpur

Essa história de povo frio tem limite. Na realidade, pode até mesmo ser, mas só até a hora em que surge alguém com quem boa parte da população se indentifique. A transferência do telespectador para dentro do carro de Fórmula 1 de seu ídolo, quem sabe herói, é capaz de verdadeiras proezas, os brasileiros que o digam. “Minha mãe tem 83 anos e nunca a vi interessar-se por esporte. Outro dia, a surpreendi discutindo com outra senhora, no telefone, a vitória de Kimi Raikkonen, a primeira na Ferrari, na Austrália”, conta o jornalista finlandês Heikki Kulta, do diário Turun Sanomat.

É, mas não é apenas a dona Kerttu Kulta que passou a se interessar, de repente, pelo desafio Kimi Raikkonen x Felipe Massa na Finlândia. Bernie Ecclestone, o promotor do Mundial, também. A partir do momento da transferência de Raikkonen da McLaren para a Ferrari e a iminência de vê-lo disputar o título, Ecclestone triplicou o valor dos direitos de TV cobrados da já nem tão fria nação. A proprietária dos direitos é a mesma, a MTV, que aceitou a nova condição imposta pelo dirigente inglês de 77 anos: US$ 26 milhões por três anos de contrato. Mas não sem mudar radicalmente a forma de comercializar seu belo produto: Raikkonen na Ferrari, ao vivo.

“Quem desejar assistir às corridas deve adquirir a assinatura do canal a cabo criado especialmente para esse fim, o MTV 3 Max, ao preço de Euros 10 por mês ou Euros 100 por ano”, explica Heikki Kulta. “Na realidade, a MTV, televisão aberta, continua passando as imagens da prova, mas apenas depois de três horas de encerrada”, diz Erkki Mustakari, da emissora de TV. “E mesmo assim a audiência da etapa de Melbourne foi de mais de 800 mil espectadores, num país de pouco menos de 5 milhões de habitantes”, diz Kulta.

Até agora há resistência dos finlandeses em ter de pagar para assistir ao vivo seu personagem mais famoso no mundo se apresentar. “Foram comercializadas 150 mil assinaturas por enquanto, o que dará uma arrecadação anual de Euros 15 milhões”, explica Mustakari. A conta é simples. Mesmo não havendo aumento no número de assinantes, ao longo de três anos a MTV terá somado Euros 45 milhões, enquanto pagou pelos direitos US$ 26 milhões, equivalente a cerca de Euros 22,5 milhões. Em outras palavras, no espaço de três anos arrecadará o dobro do investido. “Não é um mau negócio”, comenta Mustakari, em tom satírico.

A despreocupação da MTV com a programação de seu novo canal MTV 3 Max é tal que, a não ser a transmissão das corridas do astro Kimi Raikkonen, o restante se limita a reproduzir antigos seriados, como as emocionantes aventuras de Rim-Tim-Tim. Amanhã, com certeza, milhares de finlandeses acordarão mais cedo para acompanhar, a partir das 8 horas local, a transmissão da sessão de classificação para o grid do GP da Malásia, dentre eles a dona Kerttu. Se ele for o pole position, aí então milhões irão vê-lo na TV domingo. Nem que seja três horas depois de tudo ter-se passado.

