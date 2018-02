Renault não é punida pelo Conselho Mundial da FIA

Amigos, acabei de receber e-mail da FIA. Sabe o que aconteceu com a Renault?

Nada. O Conselho Mundial considerou que, de fato, desrespeitou o artigo 151C do regulamento esportivo, mas não impôs nenhuma punição.

Amanhã a FIA irá dar os detalhes do julgamento da Renault na acusação da McLaren de espionagem.

Terça-feira a McLaren já havia distribuído nota à imprensa afirmando que as informações repassadas aos jornalistas sobre a suposta espionagem estavam incorretas. Era o prólogo da absolvição do time francês, hoje. E Flavio Briatore, diretor da Renault, planeja, agora, acionar judicialmente a escuderia inglesa.

Sabe a provável consequência dessa notícia?

Fernando Alonso e Nelsinho Piquet devem ser anunciados em breve como seus pilotos para 2009 e 2010.

Mais tarde irei comentar essa história de a McLaren redimir-se de distribuir dados não procedentes das ações da Renault, apesar de não negar a posse de alguns de seus dados técnicos.

Abraços!

