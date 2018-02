Renault não utilizou dados da McLaren, justifica a FIA

07/XII/07

Quatro desenhos do projeto da McLaren foram observados pelos técnicos da Renault: sistema de combustível, montagem do câmbio, o organograma da equipe e um conjunto de amortecedores especiais. Os três primeiros eram inúteis para o time francês e o quarto serviu para os engenheiros da Renault consultarem a FIA sobre sua legalidade. Os dados constam na transcrição da reunião do Conselho Mundial da FIA, quinta-feira em Mônaco, para julgar a Renault.

O Conselho concluiu que a escuderia francesa possuía material com propriedade intelectual da McLaren, mas não a puniu por entender que nenhuma informação do concorrente foi usada em seu carro e tampouco interferiu nos resultados.

Encerrado mais um episódio de espionagem, a não ser que surjam novas evidências, a Fórmula 1 já pensa na temporada que irá começar dia 16 de março em Melbourne, Austrália. E o primeiro desdobramento de a Renault não sofrer pena alguma é o iminente anúncio dos seus pilotos, Fernando Alonso e Nelsinho Piquet. Os dois mais importantes diários esportivos da Espanha, ontem, As e Marca, publicaram que o asturiano aceitou o contrato de dois anos com a Renault.

O finlandês Heikki Kovalainen, da Renault, deu o tom de como será o desenlace da novela: “Não estou preocupado se a Renault me deseja ou não, tenho um convite de uma organização bem competitiva”, declarou para a Autosport inglesa. Praticamente confirmou o que se espera há tempos, Alonso trocará a McLaren pela Renault e Kovalainen será o novo companheiro de Lewis Hamilton.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas o mais importante da história é a perspectiva de o próximo campeonato ser ainda mais disputado que o encerrado em Interlagos, dia 21 de outubro, sem dúvida emocionante. Consciente dos erros cometidos no projeto deste ano, Tim Densham e Dino Toso, a dupla de projetistas da Renault, deverá produzir um carro bem mais eficiente para o competente Alonso e o talentoso Nelsinho.

Depois das primeiras etapas, necessárias para seu desenvolvimento, existe a possibilidade real de a Renault voltar a ser uma equipe capaz de lutar pelas primeiras colocações. Como Ferrari e McLaren provavelmente se manterão no topo, em 2008 em vez de dois times, poderão ser três lutando pelas vitórias. E mais um brasileiro estará entre os seis prováveis candidatos a subir regularmente no pódio, Nelsinho Piquet, além de Felipe Massa, da Ferrari.