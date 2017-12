Sato: "O dia mais maravilhoso da minha carreira"

10/VI/07

Livio Oricchio, de Montreal

Início

Duas manobras de Takuma Sato levantaram a torcida no circuito Gilles Villeneuve, ontem: as ultrapassagens no bicampeão do mundo, Fernando Alonso, da McLaren, e em Kimi Raikkonen, Ferrari. “Hoje é o dia mais maravilhoso na minha carreira. Conquistamos um resultado incrível.” Sato foi sexto. Havia sido oitavo lugar no GP da Espanha. A Super Aguri tem 4 pontos, enquanto a Honda, time que a mantém, nenhum.

Festa na equipe BMW: pela notícia de que Robert Kubica apenas passaria a noite no hospital em observação e também por conta do ótimo segundo lugar de Nick Heidfeld. “Mesmo sem as entradas do safety car eu terminaria em segundo. Estamos desenvolvendo nosso carro muito bem.” Heifeld soma 26 pontos e está em quinto, um ponto apenas atrás de Kimi Raikkonen.

Já que Felipe Massa foi desclassificado, então que Kimi Raikkonen fizesse as honras da casa Ferrari. Mas não foi assim, de novo. O finlandês largou em quarto e chegou em quinto. “Minha corrida acabou comprometida pelo toque que dei no carro de Massa, em razão de os detritos da BMW de Kubica terem danificado meu aerofólio dianteiro e ainda os freios não estavam perfeitos”, explicou.

Se Alexander Wurz acha que o pódio para a Williams, o que não ocorria desde o 2º lugar de Nick Heidfeld no GP da Europa de 2005, lhe garante vaga na equipe até o fim do campeonato é bom preparar-se. Frank Williams está tentando contratar o francês Sebastien Bourdais, campeão da Champ Car, para seu lugar. De qualquer forma, fez ótimo trabalho ontem. “O único na estratégia de um pit stop (30ª volta)”, disse.

