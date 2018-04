Schumacher, a mesma classe superior de sempre

25/XI/07

Livio Oricchio, de Florianópolis

Início

Na primeira competição que voltou a participar depois de abandonar as pistas, no GP do Brasil de Fórmula 1 do ano passado, Michael Schumacher deu mais uma demonstração de seu talento excepcional e principal razão de ter sido sete vezes campeão do mundo. No Kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis, o piloto de 38 anos venceu, ontem, o Desafio das Estrelas, competição de kart promovida por Felipe Massa, seu ex-companheiro na Ferrari.

“Quando Felipe me convidou, disse-lhe que iria, mas estava preocupado porque desde janeiro não andava de kart. Comentei que lutaria para não ser o último, por isso essa vitória me surpreende”, disse Schumacher. E o alemão enfrentou pilotos de elevado nível, mais jovens e bem treinados para as provas de kart, a exemplo de Luciano Burti, segundo colocado, e Lucas Di Grassi, terceiro. Schumacher venceu a primeira bateria com folga, depois de largar em quarto.

“Consegui ganhar duas colocações na largada (Felipe Massa e Nelsinho Piquet), posicionar-me atrás de Di Grassi e quando ele cometeu pequeno erro eu o ultrapassei (na segunda volta de um total de 32)”, explicou o campeão. Até a bandeira quadriculada manteve-se na liderança. “É impressionante como guia, ele próprio acerta o kart. Schumacher faz falta na Fórmula 1 para quem aprecia essa arte”, falou Burti.

Nelsinho Piquet disputou excelente corrida na primeira prova, ao classificar-se em segundo. “A luta entre eu, o Burti, o Rubinho e o Lucas, pelo segundo lugar, fez com que o Schumacher abrisse os cinco segundos de vantagem”, explicou o piloto que está prestes a ser confirmado com titular da equipe Renault de Fórmula 1. Burti foi terceiro.

Na segunda corrida, a exemplo da categoria GP2, inverte-se o grid dos oito primeiros. Assim, o vencedor da primeira larga em oitavo, o segundo colocado em sétimo e assim por diante. Por esse modelo, Schumacher largou em oitavo. Mas já na nona volta havia deixado para trás Nelsinho, Burti, Rubinho, Di Grassi, Marcos Gomes e Felipe Massa. Achava-se em segundo, enquanto Tiago Camilo, que havia sido oitavo na primeira bateria e por isso largou em primeiro, era o líder.

Na 12ª volta, Camilo e Schumacher se tocaram e o alemão caiu para quinto. “Eu comecei a fazer contas para saber a colocação que necessitava terminar a prova para vencê-la”, falou Schumacher. “Meus freios começaram a falhar e não puder ir além do sexto lugar.” Pela vitória na primeira etapa, marcou 25 pontos. O sexto na segunda lhe deu 10, totalizando 35, dois a mais que o ótimo Burti, terceiro e segundo, com 33. Lucas Di Grassi, que também deve ser oficializado como piloto de testes da Renault na Fórmula 1, foi quinto e primeiro e ficou em terceiro, com 31.

O anfitrião da festa, Felipe Massa, comentou que faltou velocidade nas retas a seu kart. Acabou em quinto enquanto Rubinho foi quarto, no geral. Tocado também por Camilo, Nelsinho classificou-se em sétimo. Mas Massa estava muito feliz com o sucesso do evento. Os cambistas vendiam a entrada, ontem, por R$ 400,00, dez vezes mais do preço normal. Havia 10 mil pessoas no kartódromo. Tudo bem organizado, exceto o lamentável tratamento à imprensa escrita.

Pudemos ver, no kartódromo, Carlinhos Romagnolli e seu filho, Leandro, responsáveis pela promoção e organização, procurando atender a todos os interesses envolvidos no evento. Massa e sua família da mesma forma, sempre com cortesia. Mas há setores que na próxima edição do evento têm de ser revistos amplamente.

A primeira é a segurança da pista. Há muito o que se fazer. A ampliação significativa de algumas áreas de escape é essencial. Outro ponto é definir, com precisão, o que a imprensa escrita pode fazer e a agenda dos encontros com os pilotos.

Por exemplo: enquanto centenas de pessoas que nada tinham a ver com o evento, a maioria estava lá como convidada, podiam deslocar-se à vontade, até mesmo entrar nos boxes, os jornalistas, com exceção da TV Globo, eram retirados do que seria o paddock por seguranças. Em alguns momentos nos era autorizado permanecer no que definiram como zona mista, a fim de entrevistar os pilotos, caçados no laço por nem eles saberem ao certo o seu programa com a imprensa no fim de semana.

Na premiação do pódio, a mesma coisa. Até gente sem credencial caminhava sem ser incomodada pela pista, ao passo que a imprensa se espremia numa grade, do lado de fora, aguardando alguém autorizar a entrada nessa zona mista.

Quem ficou em casa dispôs de mais informação do que nós lá em razão de os repórteres da Globo poderem ouvir os pilotos e nós apenas podermos ver, de longe, a multidão abaixo do pódio.

Depois de protestarmos, acabaram consentindo o direito de entrar na pista. E já que as questões de imprensa precisam ser repensadas, a criação de uma sala para jornalistas e outra para fotógrafos deveria entrar na pauta da discussão, como acontece na Fórmula 1.

O número elevado de profissionais de comunicações fez com que não houvesse mais lugar regular na sala, além de as necessidades dos fotógrafos no uso da Internet, por serem bem maiores, acabarem por congestionar a rede para quem deseja apenas enviar textos.

Mas voltando ao que de fato interessa e não ao que gera sérios problemas para a imprensa, falemos de novo do show de Michael Schumacher.

“Adoro correr no Brasil. Se Felipe me convidar para o ano que vem, já estou aqui. Realmente me diverti muito no fim de semana e a forma de disputa, com sorteio do kart, motor e mecânico não poderia ser mais justa”, afirmou Schumacher, que hoje regressa à Suíça, onde vive, e partir do dia 3 testa com Massa a Ferrari em Jerez de la Frontera, na Espanha.

FIM