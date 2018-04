Schumacher confessou que estava "nervoso" antes do teste

14/IX/07

Idade: 38 anos. Experiência: 249 GPs, acumulada em 15 temporadas na F-1. Retrospecto: 7 vezes campeão do mundo e recordista absoluto em quase tudo. E mesmo assim Michael Schumacher confessou, ontem, depois de ser de novo o mais rápido em Barcelona: “Estava nervoso, parecia uma criança. Senti-me como se tivesse 18 anos. Estar lá, na pista, ainda me dá uma sensação maravilhosa.”

O embaixador da Ferrari abandonou a F-1 depois do GP do Brasil do ano passado. Voltou a pilotar para valer apenas terça-feira e ontem, nos testes coletivos da F-1 no Circuito da Catalunha. Nos dois dias ficou com o melhor tempo. Ontem registrou 1min21a486 (90 voltas). “Devo dizer que me surpreendi por ter sido tão rápido de novo”, afirmou.

Ontem, 21 pilotos testaram os carros das 11 equipes que disputam o campeonato. Mais uma vez Schumacher demonstrou que se retornasse à Fórmula 1 estaria no nível dos melhores, se não o mais eficiente. Sua Ferrari já não tinha o controle de tração, proibido a partir de 2008. Por não ter como saber se as equipes o mantinham no seu carro, a FIA voltou a permitir o uso em 2001. O alemão comentou como é pilotar, hoje, sem o controle de tração: “É mais difícil agora. Os motores são diferentes em relação àquela época”, afirmou o piloto.

Felipe Massa também treinou. Com problemas de manhã, andou menos, 56 voltas, e ficou com o 4º tempo, 1min22s044. Pedro de la Rosa, McLaren, foi 2º, com 1min21s857 (60) e Heikki Kovalainen, Renault, 3º, 1min21s894 (65).

Amigos, para compreender o porquê da proibição do controle de tração:

O recurso representava um importante auxílio à pilotagem. Pense comigo. Motores com quase 900 cavalos de potência, V-10 de 3,0 litros, e pneus sem a aderência de hoje.

Administrar a transferência dessa potência para o solo a fim de apenas deslocar o veículo, sem permitir que as rodas girem em falso, o que acarreta desgaste mais elevado dos pneus e perda de tempo enquanto o carro não traciona, dentre outros efeitos indesejáveis, é o que o controle de tração realizava.

Sensores detectavam quando as rodas passavam a girar sem tracionar o monoposto. A partir daí, um programa existente na central eletrônica de gerenciamento orientava o corte da ignição nos cilindros, em sequência. Ou atuava na mistura ar/combustível, enriquecendo-a, com o objetivo de que o motor naquele instante desenvolvesse menos potência. É o excesso dela que fazia as rodas girarem em falso.

Ao piloto, bastava manter o acelerador no curso máximo. A responsabilidade por esse complexo e fundamental processo de desenvolver potência apenas para deslocar o carro era do controle de tração.

Durante boa parte da história do automobilismo, a sensibilidade do piloto em buscar o ponto justo do curso do acelerador capaz de apenas acelerar o veículo, sem permitir que as rodas “patinassem”, representou importante parâmetro de performance.

O controle de tração acabou com isso. Nivelou por baixo. Enquanto vários recursos elevaram exponencialmente o padrão de performance, e essa maior velocidade passou a funcionar como uma espécie de seleção para os pilotos também, o controle de tração, apesar de também ajudar nesse processo, do ponto de vista da definição dos pilotos mais eficentes era um desastre.

Sempre defendi o seu fim. Foi possível, agora, porque a central de gerenciamento de todos os carros será distribuída por uma empresa credenciada pela FIA. Do grupo McLaren, diga-se. Os programas existentes são os que a FIA designar. É uma garantia de que não haverá falcatruas como aconteceu durante anos.

Pilotos mais sensíveis e menos “vaca brava”, desculpe o termo, mas é para explicitar bem a que me refiro, deverão ser favorecidos. Os carros tendem a perder um pouco de performance. No início, as dificuldades serão maiores. Mas à medida que a temporada avançar, os engenheiros encontrarão maneiras de atenuar a ausência do controle de tração.

Este ano em particular o grupo de técnicos que for mais capaz nesse quesito auxiliará bastante o desempenho do time.

Não tenho dúvida de que essa maior velocidade de Michael Schumacher nesses dois dias em Barcelona relaciona-se com o fato. Se essa volta aos testes fosse ano passado, por exemplo, onde ainda havia controle de tração, imagino que seria um pouco mais difícil para o alemão regressar e, de cara, impor-se dessa forma sobre todos, tendo permanecido um ano longe das pistas.

Poucos pilotos conseguem fazer com que o carro seja a extensão de seu corpo como é permitido a Schumacher. A tradução dessa qualidade, mais uma, aliás, é sua extrema sensibildade para compreender o veículo e estabelecer rapidamente seus limites, quase sempre abaixo dos seus próprios.

Abraços, amigos!