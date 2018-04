Schumacher ficou vermelho por quase cair com o número 24

23/XI/07

“Como você se chama?”, perguntou o piloto. “Paulo”, respondeu o mecânico. “O meu nome é Michael”, disse-lhe o piloto. Assim começou a preparação de Michael Schumacher, ontem, como se fosse um desconhecido, para o Desafio das Estrelas, competição de kart promovida por Felipe Massa no Kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis. Hoje serão realizadas duas sessões de treinos livres e a definição do grid.

São 24 pilotos. Todos capazes, como o próprio Felipe Massa, Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Gil de Ferran, Antonio Pizzonia, Felipe Giaffone. Estrangeiros, apenas dois: Michael Schumacher e Luca Badoer. À última hora, vários alegaram as mais distintas razões e cancelaram a presença. Apesar da “humildade” na apresentação, o centro das atenções é o alemão sete vezes campeão do mundo que, como acontece desde que parou de correr, no fim do ano passado, não faz a menor questão de falar com a imprensa.

Alguma coisa do que disse, no entanto, chegou aos jornalistas. Os chassis, motores e mecânicos são sorteados no Desafio das Estrelas. Os amigos mais próximos, Massa e Rubinho, contaram a Schumacher que todos estavam torcendo para não ficar com o número 24. E explicaram o motivo. Quando o pai de Massa, Luiz Antonio, tirou a bolinha 23 para o piloto de testes de luxo da Ferrari, foi uma risada só. Vermelho, sem graça, Schumacher também riu. Xandynho Negrão ficou com o 24.

Depois de se apresentarem, Schumacher e Paulo Valério, o Mosca, seu mecânico, realizaram alguns ajustes no kart, como a instalação do banco. O próprio piloto se encarregou de apertar e soltar parafusos. “Agora tenho emprego em qualquer equipe”, brincou o mecânico que não escondeu que preferiria ter caído com Antonio Pizzonia. “Já trabalhamos juntos no ano em que ele foi campeão brasileiro”, justificou.

Quando lhe perguntaram sobre os testes que fez com o carro da Ferrari, em Barcelona, Schumacher afirmou: “Estou aqui para atender o convite do meu amigo Felipe, não para falar de Fórmula 1”. Há bom tempo sem pilotar kart, comentou não saber o que poderá fazer na pista já a partir de hoje. Mostrou-se impressionado com a estrutura criada no kartódromo para a realização do evento ao sobrevoá-lo de helicóptero.

Massa conversou com os jornalistas. “Sei que vários pilotos treinaram bastante para a corrida, o que faz grande diferença. Penso que Schumacher, mesmo sem treino, Nelsinho Piquet, Lucas Di Grassi (vice-campeão da GP2), o Rubinho, que também treinou, são candidatos, mas há vários com chance de vencer.”

Praticamente chamou a atenção da imprensa com a história da ausência do controle de tração, em 2008: “É até engraçado o que ouço, como agora vamos conhecer quem sabe pilotar. Todos os pilotos que estão na Fórmula 1 já pilotaram sem controle de tração.” Massa vai treinar a partir do dia 3, em Jerez de la Frontera, com Michael Schumacher. “É um piloto de testes de primeiro nível”, disse Massa referindo-se ao alemão. A Ferrari irá lançar seu modelo para a temporada de 2008 dia 6 de janeiro em Maranello.

