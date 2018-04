Schumacher volta a pilotar. E, claro, fica em 1º

13/XI/07

Michael Schumacher voltou a pilotar para a Ferrari. E de maneira espetacular. Ontem, em Barcelona, registrou o melhor tempo entre os 20 pilotos de 11 equipes que deram início à preparação para a temporada de 2008. Há alguns dias, quando a Ferrari anunciou o teste, Schumacher procurou não deixar dúvida: “A decisão de parar de correr na Fórmula 1 é definitiva.”

A última vez que o piloto alemão, sete vezes campeão do mundo, pilotou para valer um carro de F-1 foi no GP do Brasil do ano passado, no dia 21 de outubro. Ontem, aos 38 anos e 5 quilos mais gordo, mostrou sua imensa classe profissional. E há uma importante novidade técnica: o controverso controle de tração está proibido. A exemplo de outras ocasiões, Schumacher não atendeu a imprensa.

Como se o tempo não tivesse passado, Schumacher completou 64 voltas no exigente traçado de 4.655 metros – o GP da Espanha é disputado em 66 voltas –, com 1min21922 na melhor passagem. O piloto de testes da Ferrari, Luca Badoer, ficou em segundo, com 1min22s129 (76 voltas), e Pedro de la Rosa, McLaren, em terceiro, com 1min22s687 (63).

O finlandês Heikki Kovalainen, da Renault, piloto com maiores chances de ser o companheiro de Lewis Hamilton na McLaren, obteve o quarto tempo, 1min22s802 (81). Hoje Felipe Massa substituirá Badoer. Tanto o campeão do mundo, Kimi Raikkonen, Ferrari, como Hamilton, devem começar os treinos apenas na segunda série coletiva, dia 3, em Jerez de la Frontera, na Espanha.

A FIA divulgou ontem que julgará o apelo da McLaren, contra o resultado do GP do Brasil, amanhã, em Londres, e não mais em Paris, em razão de greves programadas. Se a McLaren ganhar, o que ninguém acredita, o campeão do mundo passará a ser Hamilton e não mais Raikkonen.

Amigos, tivemos problema no nosso sistema. Só agora consegui inserir esse post.

Mesmo gordinho, como o vi ultimamente, o alemão continua acima da concorrência. Era um teste, tudo bem, cada um se encontra numa condição, nada conclusivo, mas tenho comigo que se Schumacher desejasse voltar a pilotar, o que não é o caso, lutaria pelo título com a mesma competência que sempre o caracterizou.

Abraços!