Senhores, sejam sinceros, pareço com Bin Laden?

Senhores, por favor, digam a verdade, estou preparado: pareço ser Osama Bin Laden? Nossa relação aqui é sincera. Nada do que disserem me atingirá, mesmo que seja um sonoro “Sim.” Ou mesmo “Sua foto, Livio, não deixa dúvida, pode mesmo se confundido.”Necessito ouvir um “Sim” ou um “Não” até para ter um referência distinta da minha. Não estou louco não. Calma!

Explico: hoje, terça-feira para mim aqui na Ásia, segunda-feira para vocês no Brasil, deveria estar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, conversando com o diretor de marketing da Aldar, empresa responsável pelo projeto, construção e exploração do megaparque temático sobre Fórmula 1, mais voltado para a Ferrari, em cujo interior será edificado um autódromo. O investimento declarado da iniciativa é de assustar: US$ 5 bilhões. Ouvi dizer em Sepang que a corrida abrirá o Mundial de 2009.

Mas sabe por que escrevo aqui de Kuala Lumpur, na Malásia, ainda? Porque as autoridades dos Emirados Árabes me negaram o visto de entrada. Pior: quer conhecer o motivo? “Razões de segurança.” E ainda será descontado no meu cartão de crédito cerca de US$ 40 como valor de despesas para análise do pedido de visto.

Apóiem-me ou lancem-me de vez na rota da Al-Qaeda! Não, não se preocupem com o que pensarei. Sou forte!

Ainda é noite, aqui. Nos aproximamos das 6 horas. Da manhã, amigos. Não estou 100% adaptado ao fuso horário de 11 horas a mais em relação a São Paulo. Neste exato instante os alto-falantes de uma mesquita localizada a poucos metros do meu hotel em Bandar Baru Salak Tinggi começam a chamar os fiéis para a Salat, as orações diárias.

O som é alto, capaz de acordar quem tem sono leve. A Malásia é uma nação predominantemente muçulmana. No quarto do meu hotel, bem em cima da mesinha de cabeceira do lado direito da cama, no teto, há uma seta de identificação bastante fácil, com os dizeres “Kiblat”.

Orienta aos islâmicos a direção de Meca, cidade sagrada onde cresceu no fim do século VI Muhamed Ibni Abdalla, um ex-militar, mais conhecido como Maomé, seu profeta, e há a mesquita em que se encontra a Kaaba, a pedra negra, centro do universo, o seu templo sagrado. É para lá que eles devem se dirigir nos momentos de oração. E ao menos uma vez na vida pessoalmente.

Liguei ontem mesmo para Ousama Ghannoum, o diretor de marketing da Aldar…hei, espera aí…como não pensei nisso antes? Eu não me chamo Osama e, penso, meus traços não me remetem a um tipo árabe, mas quem eu declarei que procuraria em Abu Dhabi se chama…sim…só pode ser isso! Estabeleceram alguma analogia entre um inocente, o senhor Ousama, e…

Agora compreendi melhor meu amigo italiano Cesar Maria Manucci, da revista Autosprint, domingo, na sala de imprensa. Estávamos trabalhando lado a lado. “Com quem você falou no telefone, Livio?”, perguntou-me. “Com o senhor Ousama.” Sabe o que o Manucci quis fazer? Mudar de lugar, para bem longe de onde eu estava.

Mas devia ter refletido sobre a questão, como fiz agora enquanto lhes escrevia. Viu como o Diário de Bordo funciona também como terapia, aquele instante de busca interior, impossível na correria da cobertura jornalística da Fórmula 1?

Sim senhor, hein? Eu ofereço perigo aos Emirados Árabes! O que vocês acham? Será que eu deveria lhes enviar as fotos do estoque de sacos de quirela de milho, arroz, e do filé-mignon do alimento dos pássaros, os sacos de painço e alpiste que mantenho em minha casa na Cantareira?

Quem sabe se eles recebessem imagens minhas alimentando aves silvestres, livres, dentre elas, com um pouco de sorte, pombas do mato albinas, alvas, brancas, eles reconsiderassem sua visão a meu respeito. Será que daria certo? Ajudem-me, por favor, caramba!

A idéia é, ao verem um cidadão, posso me vestir de branco também, com comidinha nas mãos, sobre a cabeça, cercado por pombinhas, talvez possam pensar tratar-se de alguém inofensivo. Poderia solicitar aos vizinhos para seus filhos pequenos aparecerem na foto, me auxiliando na elevada tarefa de alimentar indefesos pássaros…não lhe parece interessante?

Estabeleceríamos um clima de distensão que, com a ajuda dos céus, eles o captariam e se sensibilizariam. Diante de uma lagrimazinha escorrendo no rosto do examinador de pedidos de vistos, emocionado com aquele gesto singelo, pueril, comovente das aves ao meu redor, potencializado pela inocência das crianças, tenho certeza, agora, que ele se arrependerá. Ah, vai!

Mas enquanto não parto para meu ousado plano de solicitar novo visto para visitar os Emirados Árabes, o jeito é ficar por aqui. E, olha, não é sacrifício algum. Gosto de Kuala Lumpur, apesar do calor tocar os limites da suportabilidade. Daqui a pouco, só de marra, vou pegar o meu carro alugado, irei ao estacionamento do superaeroporto e depois, de trem, irei até o centro de Kuala Lumpur, distante cerca de 50 quilômetros.

A linha de trem inaugurada há três anos é extraordinária. Não andei ainda. Desejo conhecê-la. O Felipe Massa pilotava para a Sauber e o time suíço, agora BMW, é patrocinado pela Petronas, a companhia de petróleo estatal da Malásia. O Felipe até sentou ao lado do condutor para uma propaganda da Petronas e elogiou bastante o projeto. Disse-me que é bem veloz.

Claro que não se compara com o que há em Xangai. Já escrevi aqui. É a primeira linha regular do sistema Mag Lev no mundo, trem que não toca o guia, substituto do trilho, e usa o princípio dos ímãs. Quase todos dentro dos vagões desejam sair na fotografia ao lado do velocímetro indicando 431 km/h, a sua velocidade regular de deslocamento. É algo impensável, amigos.

Lá no centro de Kuala Lumpur vou subir de novo nas torres da Petronas, o edifício mais alto do mundo, e em seguida irei à torre de Kuala Lumpur, de onde se tem visão ainda mais espetacular que dos imponentes edifícios da Petronas. E digo mais: no final do dia vou comer pela terceira vez este ano no sujinho, aquela maravilhosa galinha à tailandesa. Tudo em homenagem ao examinador de pedidos de vistos de entrada nos Emirados Árabes.

Grande abraço, sob protestos, amigos!