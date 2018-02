Senna ou Schumacher?

Como é tradicional já no diário italiano Corriere della Sera, uma enquete no ar questiona “Quem é o Melhor Piloto da História da Fórmula 1”. Pode-se acessar o levantamento através do site kibeloco.blogspot.com

A história me foi passada por Alexandre Barbosa, editor-assistente do Portal Estadão – Tecnologia, fã de automobilismo como nós.

O curioso nisso tudo, destacou Alexandre, é que na chamada do jornal italiano, Michael Schumacher lidera a enquete com Ayrton Senna em segundo. “Mas entre no site para votar ou mesmo ver o resultado daquele momento para ter uma surpresa: os números já indicam ampla vitória de Senna.”

Os brasileiros, tão logo souberam da pesquisa, me explica Alexandre, passaram a votar e, claro, o curso da apuração mudou.

Você mesmo pode fazer a experiência. Acesse o site no formato sugerido acima e vote ou apenas clique em Risultati.

Neste instante, 16h55 desta segunda-feira, dia 22, Senna tem 51,2% dos 243.177 votos, Schumacher, 31,4%, Juan Manuel Fangio, 12,1%, e Alain Prost, 5,3%.

Bom voto, amigos!