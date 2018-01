Será um bom negócio para a F-1 uma equipe poder comprar o carro da outra

Max Mosley, presidente da FIA, disse hoje, em Londres, não existir nenhuma dúvida quanto às equipes de Fórmula 1 poderem vender seus carros para outras a partir de 2008: “Poucos leram as regras”, falou. O acordo já havia sido acertado há tempos, comentou.

Enquanto 2008 não chega, a FIA tem de resolver a questão da Spyker, Super Aguri e Toro Rosso. A montadora holandesa, Spyker, entrou na justiça contra as duas concorrentes. A alegação é de que competem com os mesmos carros de seus times de origem, Honda e Red Bull.

Mas Mosley também já manifestou-se a respeito: “Se o carro de uma escuderia provém de um centro de estudos capaz de atender às solicitações de mais de uma equipe, e por conta disso existirem similaridades entre os dois projetos, a FIA considera ambos legais.” A resposta à Spyker já foi dada. Falta apenas o tribunal da FIA oficializar.

Agora, o que não está decidido, ainda, é a ação criminal imposta pela Toro Rosso à Spyker. Os holandeses apresentaram à justiça todos os desenhos do projeto de Adrian Newey para a Red Bull e a Toro Rosso. A acusação é grave: espionagem e roubo industrial.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Afinal, é bom ou ruim para a Fórmula 1 as equipes poderem vender seus carros para outras?

Já conversamos sobre isso, aqui, há um tempo. Não faz muito. Historicamente, uma das razões de a Fórmula 1 atingir o seu nível de excelência técnica foi a imposição de todos os times terem de conceber e produzir seus próprios monopostos.

Assim, a modesta Minardi tinha uma infra-estrutura técnica superior à maioria das demais escuderias do mundo, não importa a categoria a que pertençam. Produzir um projeto capaz de ser “apenas” 1,5 segundo mais lento que a supercampeã Ferrari de Michael Schumacher, por exemplo, como fazia a Minardi, é para bem poucos. Na Fórmula 1, contudo, raramente saía da última colocação.

Em outra competição, essa estrutura toda muito provavelmente levaria a Minardi ao sucesso.

A Fórmula 1 mudou. Hoje a maioria das equipes pertence a grandes grupos industriais: Ferrari-Fiat, McLaren-Mercedes, BMW, Renault, Honda e Toyota. Essas montadoras têm capacidade de investimento quase ilimitada. Atualmente despejam na Fórmula 1 entre US$ 300 e US$ 400 milhões por ano. Como um time independente pode competir contra elas?

Você pode me explicar um dos principais motivos de a Williams ter ficado tão para trás em comparação ao que era nos anos 90? Qual o orçamento da Williams, hoje? Minhas fontes são boas: não mais de US$ 120 milhões, cerca de um terço das escuderias das montadoras. Faz uma enorme diferença.

Só que Frank Williams já foi grande e não tem iates e grandes posses por investir boa parte do que ganha no seu negócio, a equipe. E apenas por isso não está mais lá para trás.

Onde quero chegar é: hoje, não há como um organização independente competir em condições de igualdade com uma representante de montadora. As diferenças de performances, já grandes, tendem a se tornar maiores com o passar dos anos. Max Mosley e Bernie Ecclestone há muito enxergaram.

A Fórmula 1 dos seus sonhos é ter 6 ou 7 times concebendo e produzindo seus carros e outros 5 os adquirindo, para correr até com o mesmo motor. Isso faria com que essas escuderias não ligadas diretamente aos grandes grupos industriais tivessem a chance de competir com um monoposto de performance semelhante à dos melhores.

Por mais dinheiro que conseguissem de patrocínio, não se aproximariam da metade do orçamento dos times de fábrica. E, provavelmente, não acompanhariam suas evolução de performance, como ocorre. Queimariam dinheiro, num certo sentido, desestimularia outras empresas a investir nelas e em organizações de condição semelhante. Simplesmente por, se tudo der certo, quem sabe somar um potinho em alguma corrida. É muito pouco para quem coloca milhões de dólares no negócio.

Permitir que as escuderias corram com os carros de outras contrapõe-se ao que a Fórmula 1 preservou duramente ao longo de décadas e tão bem lhe fez. Mas a natureza dos participantes do evento mudou. O puritanismo não cabe mais. Para o bem dos próprios times sem apoio oficial de grandes grupos.

A tendência é termos, já a partir de 2008, diferenças menores de desempenho entre as 12 equipes que irão disputar o Mundial. Representa chance maior de resultado para os “menores” e maior oportunidade de essas equipes descobrirem novos talentos, sua capacidade será mais visível. Não têm de ser, necessariamente, capacho das escuderias que cederam seus carros.

Em resumo, como já escrevi antes, diante das atuais circunstâncias da Fórmula 1, a permissão para o comércio de chassis deverá ser um bom negócio para a competição.