Sobre o critério de definição do nosso processo seletivo

Olá amigos:

Em primeiro lugar, obrigado pelo retorno. Nosso último post do Diário de Bordo recebeu elevado número de comentários, apesar da extensão do texto, mais apropriado a ensaios e não blog. Quantos elogios, hein? É uma delícia ler que vocês que dividem comigo essas viagens acabam por se envolver também.

Estou levando em consideração cada proposta enviada para viabilizarmos nosso processo seletivo a fim de definirmos as três pessoas que irão passear pelos boxes comigo, em Interlagos, na quinta-feira do GP do Brasil, e depois poderão assistir aos treinos e à prova.

Vou dar minha opinião para um critério que não me agrada: sorteio. Meu querido amigo Luis Fernando Garcia sugeriu uma espécie de competição literária, como realizamos no nosso tempo de Universidade de São Paulo e trabalhávamos na Varig.

Mas diante da natureza do que buscamos, pessoas realmente apaixonadas por Fórmula 1, supostamente um esporte, como eu, minha interpretação é que talvez não seja o mais indicado, embora eu necessite de literatura. Estou lendo, no raro tempo disponível, uma coletânea de contos de Rubem Fonseca extraordinária.

Vamos em frente. Temos tempo. Até regressar a São Paulo, em seguida a etapa de Silverstone, e antes do GP da Europa, dia 22 de julho, definiremos o critério em conjunto. As regras serão claras. Mais uma vez obrigado pelo imenso carinho percebido nos seus comentários. Eu também estou ansioso para dividir com vocês momentos que, tenho certeza, serão emocionantes para todos nós.

Nos falamos em breve. Ontem comecei a redigir outro capítulo do Diário de Bordo, mas o sono me venceu. Não sei se até amanhã (domingo) poderei concluí-lo porque terei de viajar depois de terminar me trabalho, tarde da noite, para Paris. Meu vôo para Lisboa é bem cedo, na segunda-feira. Os frutos do mar de Lisboa são…não quero nem pensar!

Abraços!