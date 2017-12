Streiff diz que com o carro de Kubica não estaria hoje numa cadeira de rodas

GP da França

Livio Oricchio, de Magny-Cours

Entre o assustador acidente de Robert Kubica no GP do Canadá, dia 10, e o sofrido pelo francês Philippe Streiff, durante treinos no circuito de Jacarepaguá, no Rio, em 1989, os dois com alguma semelhança dinâmica, 18 anos se passaram.

Nesse espaço de tempo a segurança da Fórmula 1 evoluiu tanto que a diferença pode ser medida pelas lesões sofridas por um e outro piloto: o polonês torceu o tornozelo e já está disputando a prova de Magny-Cours, enquanto Streiff, tetraplégico, depende de um assistente para quase tudo.

“Se meu carro fosse como o de Kubica, eu provavelmente não teria sofrido nada”, disse ontem Streiff, em Magny-Cours, que depois de perder a maioria dos movimentos dos membros lançou-se numa cruzada para facilitar a vida de quem sofre lesões na coluna cervical, como ele. “Vim de Paris para cá, 300 quilômetros, dirigindo”, disse, com orgulho.

“Meu carro não tem volante, alavanca de câmbio ou mesmo pedais.” O francês explicou que, como engenheiro mecânico, ajudou a desenvolver um mecanismo que permita através do acionamento de uma pequena alavanca, um joystick, controlar as principais funções do veículo.

Para obter a carteira de habilitação para conduzir carros como o seu, Renault Space, não foi simples. Mas uma vez comprovada a eficiência e segurança do recurso, as autoridades compreenderam seu benefício. “Hoje já existem mais de 80 pessoas no mundo, como eu, em condições de dirigir.”

Superesportistas como ele, verem-se, de um instante para o outro, dependente dos outros para quase tudo, a exemplo de alimentar-se e cuidados com a higiene, gera um trauma bastante difícil de ser superado.

“Voltar a dirigir eleva esse espírito. Criei também uma escola de kart indoor, em Paris. Com sete anos as crianças começam a ter noção de velocidade com segurança”, conta.

Como tanta coisa no Brasil, a negligência teve importante papel na extensão dos danos a sua coluna. “Estava no Rio e os especialistas para me operar em São Paulo, o que não faz sentido. E havia problemas com a aviação brasileira naqueles dias, a ponto de fazer com que o médico chegasse ao Rio apenas à noite”, lembra Streiff.

Mal sabe ele o que se passa hoje na aviação brasileira. Ressentimentos? “Não.” Mas não deixa de salientar que uma intervenção cirúrgica várias horas antes da realizada não o teria deixado tetraplégico.

Também faz questão de destacar que a possível causa da quebra da suspensão traseira da sua AGS deve se relacionar com as sérias irregularidades do asfalto de Jacarepaguá. O ex-piloto anda com uma foto do seu carro para mostrar a diferença entre o santantônio, protetor da cabeça no caso de capotamento, daquela época e hoje.

Foi o seu rompimento que expôs o pescoço a suportar parte do peso do carro, causando a quebra de vértebras cervicais. “Mas a FIA também teve responsabilidade. Depois do meu acidente eles resolveram fazer o teste de resistência do santantônio e apenas a Lola-Larrousse, dentre as 14 equipes, não foi reprovada.” Sua luta, hoje, é outra.

