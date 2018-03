Suíça está roubando os pilotos de Mônaco

24/V/08

Livio Oricchio, de Mônaco

Por muitos anos era quase automático: tão logo os pilotos assinavam seu primeiro contrato com uma equipe de Fórmula 1, mudavam-se para Mônaco. Mas agora os tempos são outros. Os suíços estão roubando dos monegascos suas estrelas. Dos 20 pilotos que hoje largam no GP de Mônaco, metade do grid reside na Suíça. E apenas cinco no principado.

“Privacidade.” Foi dessa forma que o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, resumiu sua opção de viver em Wollerau, próximo a Zurique. “Poder ter vida pessoal e pagar menos impostos”, argumenta o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. A primeira vista pode parecer que a escolha se deve exclusivamente à questão econômica. Mas, se fosse assim, a maioria preferiria a tradição de Mônaco.

O cidadão que reside no principado não paga impostos. Deve manter na sua conta bancária 100 mil Euros e deixar lá. Os rendimentos serão capitalizados, mas não pode mexer nessa espécie de caução. Já na Suíça, a média de tributos para estrangeiros residentes é de cerca de apenas 10%, o que gerou até a iniciativa no Parlamento de tentar modificar a legislação.

Apesar de não correr mais, Michael Schumacher é uma das muitas celebridas que moram em Gland, na Suíça. “Posso passear com meus cachoros, andar de biclicleta, ir a um restaurante, o que não era mais possível em Mônaco e muito menos no meu país”, explica o alemão. Fernando Alonso, da Renault, diz algo semelhante. “Não me sentia mais seguro na Espanha, o que não é o caso da Suíça.” O asturiano tem casa em Mont-sur-Rolle. Destacou, ainda, a qualidade de vida onde se encontra.

Além de Hamilton, Raikkonen, Schumacher, Alonso, moram na Suíça o finlandês Heikki Kovalainen, da McLaren, em Coppet, o italiano Jarno Trulli, Toyota, em Pontresina, os alemães Nick Heidfeld, BMW, em Stafa, Sebastian Vettel, Toro Rosso, em Walchwil, e Adrian Sutil, Force India, em Oensingen. Mais: o francês Sebastien Bourdais, Toro Rosso, em Lausane, e o escocês David Coulthard, Red Bull, em Villars. Outro motivo para a escolha é a localização estratégica. “É a região central da Europa, estamos perto de tudo”, conta Schumacher. Ele ainda tem muitos compromissos profissionais com as empresas que investem na sua imagem.

Os cinco pilotos do grid que residem em Mônaco são: Felipe Massa, da Ferrari, Rubens Barrichello, Honda, Robert Kubica, BMW, Nico Rosberg, Williams, e Jenson Button, Honda. “Eu morava na Suíça e agora estou aqui”, diz Massa. “Mônaco é mais quente, é mais alegre, tem mais a ver conosco, brasileiros.” Rubinho se divide, agora, entre seu apartamento no principado e uma casa no Algarve, no sul de Portugal. Já Kubica sinaliza algo inusitado: “Adoro os circuitos de rua, isso ajuda a morar aqui”, fala, rindo. O polonês foi o último a optar pela nação do príncipe Albert às montanhas e lagos da Suíça.