Tempo de contrato: a razão de Alonso não ter assinado, ainda, com a Renault

20/XI

As informações são um pouco desencontradas. A edição de hoje do Marca, diário espanhol, traz que a Renault não abre mão de contrato de três anos com Fernando Alonso. O quanto ele vai ganhar já está acertado, a maior parte das exigências impostas para ser primeiro piloto aceitas, mas a extensão do compromisso ainda não. E é o que impede, hoje, de o negócio sair.

A questão do tempo de permanência de Alonso na Renault é antiga. Ainda quando estávamos na Europa, até o GP da Bélgica, dia 16 de setembro, esse era o primeiro impedimento para uma eventual transferência da McLaren para o time francês. Já se falava na saída da escuderia inglesa. Não havia clima para Alonso na McLaren e vice-versa.

Depois, bem mais para a frente, minhas fontes me confirmaram que tanto Alonso como a direção da Renault chegaram a um acordo. O contrato não seria de apenas um ano, como desejava o campeão de 2005 e 2006, e tampouco os três anos como impunham os franceses. Alonso correria pela Renault por duas temporadas. A opção de disputar uma terceira seria dele e não da equipe.

O próximo passo seria envolver a McLaren no negócio. Convencer Ron Dennis de liberá-o para o bem das dua partes, Lembrem-se: Alonso tinha compromisso com a McLaren até o fim de 2009.

Agora, leio que a direção da Renault não abre mão de contrato de três anos. O Marca não costuma chutar. É possível, por que não, que Carlos Ghosn, presidente da Renault, como defendia desde o primeiro momento, não aceite que Alonso use o time como tampão para depois defender outra organização.

Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, se encontrou com Alonso e lhe garantiu um lugar na equipe em 2009, mesmo que o compromisso de Kimi Raikkonen termine no fim daquela temporada e o de Felipe Massa ao término de 2010. A maioria acredita nisso na Fórmula 1. Tudo relaciona-se a saída de Jean Todt da Ferrari, o que pode ocorrer no fim de 2008.

Essa seria a razão de Alonso querer assinar para competir com a Renault apenas em 2008 e, depois, aceitou dois anos porque viu que tanto ele quanto a direção francesa teriam de ceder.

Liguei para a Europa, como faço regularmente, para falar com meus amigos jornalistas e até alguns integrantes das escuderias e a impressão geral é de que a definição do caso esbarra apenas no tempo de contrato. Nessas conversas, ninguém sabe ao certo o que se passa. Um ouviu isso de um personagem da Renault, outro recebeu determinada informação de um dirigente envolvido na negociação e assim vamos construindo nosso castelo de cartas.

Essa postura menos flexível da Renault decorre da ausência de opções de Alonso. A esta altura, Ferrari, BMW, Williams, Red Bull, Toyota, Toro Rosso e Honda já têm seus pilotos sob contrato. O que lhe sobra? Renault, Super Aguri e Force India. Ok, verdade, na Fórmula 1 contratos existem para serem revistos, como sempre se diz. Mas não vejo perspectiva de essas escuderias romperem com quem já assinou para a chegada de Alonso. Tudo é possível, claro, mas penso ser pouco provável.

Diante disso, os caminhos para a solução do impasse são: Primeiro – Alonso aceitar os três anos e adiar sua transfarência para a Ferrari para o fim de 2010, quando, pelo acertado hoje, nem Raikkonen nem Massa terão mais compromisso. Segundo – Não aceitar e dar sequência às negociações com a Red Bull. O time austríaco aceita um ano de contrato. Faria de David Coulthard piloto de testes. A questão é que dificilmente Alonso poderia lutar pelas vitórias em 2008.

Outra possível solução é a própria Renault regressar àquela postura menos radical, dois anos de contrato, a fim de ter de volta um piloto que, sabidamente, é decisivo para a organização disputar as primeiras colocações.

Seria interessante para a Fórmula 1 se, de alguma forma, se chegasse a um acordo para Alonso correr pela Renault. Como tenho escrito, penso ser pouco provável a dupla de engenheiros Tim Densham, área de chassi, e Dino Toso (um pouco melhor da grave doença que o acomete), aerodinâmica, equivocar-se, como este ano, depois de um ano de experiência com os pneus Bridgestone, sua maior dificuldade na temporada. E assim sendo, dá para projetar que Alonso terá um carro eficiente em 2008.