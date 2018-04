Terça-feira, 6 de novembro, dia decisivo para o futuro de Alonso

05/XI

Amanhã, terça-feira, dia 6, será um dia decisivo para o futuro de Fernando Alonso na Fórmula 1. Segundo o diário italiano Gazzetta dello Sport, dos meus amigos Pino Alieve, Andrea Cremonese e do folclórico Rafaele della Vita, Flavio Briatore deu prazo até amanhã para o espanhol dizer se aceita ou não a proposta que lhe foi feita.

Ainda no Japão e na China, sabia das negociações entre o dirigente italiano e Luis Garcia Abad, empresário de Alonso. Estava com Alberto Antonini, da Autosprint, quando ouvi de Briatore que já conversava com o asturiano. Depois nos contou ainda que é sua empresa de administração que o gerencia.

Há muito se sabia que a maior dificuldade para a volta do asturiano à equipe onde conquistou os títulos de 2005 e 2006 não é dinheiro. “Podemos pagar até 20 vezes mais do que pretende Alonso” ouvi pessoalmente de Briatore. A questão é o tempo de contrato. O homem que Montezemolo viu para substituir Michael Schumacher chama-se Fernando Alonso. Já conversaram. Sei o que estou falando.

Kimi Raikkonen tem compromisso com a Ferrari até o fim de 2009 e Massa, 2010. Jean Todt, diretor-geral da Ferrari, não deverá permanecer na função até o término do contrato de Raikkonen e Massa. Já não há grande sintonia entre Montezemolo e Todt. A informação é também fruto de conversas com fontes e não apenas a impressão de quem habita o paddock das corridas, onde também chega bastante notícia.

Briatore deseja que Alonso permaneça três anos na Renault. Aliás, o próprio Carlos Ghosn, presidente da empresa, já manifestou-se a respeito também. Mas penso ser de interesse do asturiano correr pela Renault, daí acreditar em acordo. Na Red Bull, Toyota ou quem sabe Williams, não teria chance imediata de lutar pelo titulo. Com os franceses, a possibilidade é bem maior.

É provável que nos próximos dias tenhamos novidade com relação a Alonso, mesmo porque dia 15 começam os treinos para a temporada de 2008, em que haverá uma mudança técnica importante: proibição do controle de tração e uso de uma central eletrônica única para todas as equipes, distribuída pela FIA. Participar desde agora do desenvolvimento de componentes do carro é essencial.

Penso que se Alonso for mesmo para a Renault, seu caminho natural, o veremos em Barcelona dia 15 nos ensaios gerais. Tomara que seja assim. Escrevi antes: o veremos lutando pelas vitórias, talvez não de cara, mas no máximo a médio prazo. Alonso faz a diferença.