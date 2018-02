Tornar a Renault competitiva de novo: primeiro desafio de Alonso e Nelsinho

10/XII/07

O desafio inicial de Fernando Alonso e Nelsinho Piquet na equipe Renault será já a partir do dia 22 de janeiro, em Valência, na Espanha. A nova dupla, confirmada ontem, testará o modelo R28, o novo carro, e terá a missão de tornar a equipe novamente competitiva. O time campeão com Alonso em 2005 e 2006 conquistou um pódio este ano, com Heikki Kovalainen.

“Estou confiante. Penso que as escuderias que tiveram problemas na adaptação para os pneus Bridgestone, como a Renault, deverão vir bem mais fortes agora”, disse ontem espanhol de 26 anos.

Nelsinho Piquet está em Brasília. Depois dos testes em Jerez de la Frontera, na semana passada, retornou para casa. “Meu retrospecto como piloto e o trabalho realizado nos testes me levaram a ser confirmado como titular”, ponderou. “Trabalhei para chegar este momento. Estrear na Fórmula 1 num time de ponta é um privilégio.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ser companheiro de um piloto como Alonso, que deixou a McLaren por se sentir preterido e relação a Lewis Hamilton, não representa um problema para o filho de Nelson Piquet, aos 22 anos: “É bicampeão do mundo, tenho tudo a aprender com ele”, imagina.

O que Flavio Briatore, diretor da Renault, deseja de Nelsinho é que some o máximo de pontos e ajude a escuderia a crescer no campeonato de construtores. Ele será segundo piloto. Alonso exigiu por escrito a condição de número 1. Ainda na prova de Interlagos, em 21 de outubro, Nelsinho comentou: “Ainda não estreei na Fórmula 1, é normal que ele tenha algumas preferências”, explicou. “Mas, se eu for veloz também, a equipe dividirá as atenções.”

Sua relação com o grupo de profissionais é muito boa, construída durante a temporada de testes e reuniões. “Nelsinho representa um grande talento da nova geração”, definiu Briatore.”Trafego em todas as áreas da Renault também por me virar nas línguas que são faladas, francês, inglês e italiano”, emendou Nelsinho. O pai foi econômico no comentário.”Estou muito feliz, esse sonho do Nelsinho era o meu também para ele”.

Tempo de contrato dos dois pilotos e salários não foram divulgados. A extensão do compromisso foi o principal fator que levou Alonso a definir seu futuro só agora. Ele desejava só um ano porque teria do presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, o convite para se transferir para lá.”Eu me diverti quando regressei de três semanas de férias, e comecei a pensar com seriedade por qual escuderia iria correr”, disse Alonso.

“Lia os jornais e havia de tudo, até que ficaria um ano parado, o que em nenhum instante me passou pela cabeça.” Por isso, nem vacilou para retornar para a Renault. “Foi onde cresci como piloto de Fórmula 1. Hora de começar novo capítulo.” E prevê 2008 surpreendente. “Ninguém pode afirmar o que acontecerá, escuderias como Ferrari serão sempre favoritas. Em princípio, pretendemos nos aproximar mais do pódio. A Renault sofreu este ano.”

Alonso e Nelsinho irão dispor do mesmo grupo de técnicos responsáveis pelos títulos da equipe em 2005 e 2006. “Toda a estrutura está mantida”, afirmou Briatore.