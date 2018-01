Tradição da família Massa vem do avô

Notas de F-1 (Depois da corrida)

GP da Turquia

Livio Oricchio, de Istambul

Luis Antonio Massa, pai de Felipe Massa, foi quase tão assediado, ontem, quanto o filho. Sempre disponível com a imprensa, os jornalistas desejavam ouvi-lo: “Essa tradição de ser piloto vem do meu pai, Luis também, que competiu no Rio, no circuito da Gávea, em Interlagos, com um Ford Coupé 51 e de Corvette hidramático conversível. Depois eu passei a correr, de Marcas e de Fórmula Uno, até 1995.” Sexta-feira Luis Antonio e Felipe estarão em Cerignola, na região da Puglia, sul da Itália, para serem homenageados. Foi de lá que o bisavô de Felipe emigrou para o Brasil.

Rubens Barrichello, da Honda, não estava desanimado com o oitavo lugar no GP da Turquia. “Na Hungria e agora aqui em Istambul nosso ritmo de corrida melhorou muito. Pena na classificação, ontem, meu carro não estar bem acertado.” Ele largou em 13.º. “O safety car acabou por me prejudicar.” Ao ficar de fora dos dez primeiros no grid, optou por largar com bastante gasolina. E seus adversários fizeram o primeiro pit stop quando o safety car entrou na prova, roubando-lhe certa vantagem. Cumprimentou Felipe Massa: “Ele mereceu a vitória.”

O primeiro lugar de Felipe Massa, ontem, registra a 89.ª vitória do Brasil na Fórmula 1. Antes deles, venceram: Emerson Fittipaldi, 14, José Carlos Pace, 1, Nelson Piquet, 23, Ayrton Senna, 41, e Rubens Barrichello, 9. Curiosamente, 89 é o número de vitórias de Michael Schumacher na Fórmula 1.

Flavio Briatore, diretor-geral da Renault, soltou uma das suas, ontem, depois de Fernado Alonso abrir mais 2 pontos em relação a Michael Schumacher na classificação do Mundial: “Reabrimos o campeonato, não? Todos diziam que o campeonato havia acabado e Michael já era o campeão.” Com 108 pontos diante de 96 de Schumacher, o piloto da Ferrari já nã depende apenas de si, como antes, para ficar com o título. Se vencer as 4 etapas que restam chega a 136. Se Alonso for segundo em todas, soma 140. Seu consolo é que o conjunto Ferrari-Brisgestone é, nesse momento, mais veloz que o Renault-Michelin.

O vencedor da etapa de Budapeste, Jenson Button, da Honda, desembarcou em Istambul com status de superestrela. Ontem obteve um bom quarto lugar. “Vamos testar em Monza, esta semana, um novo pacote aerodinâmico, onde temos de melhorar, ainda. De qualquer forma, estamos bem mais constantes.” Demonstrou contentamento por ele e Rubens Barrichello terem marcado pontos. Button é o 6.º no campeonato, com 36 pontos, e Rubinho o 8.º, com 22.

Até mesmo as melhores organizações podem falhar. Os caminhões das equipes de Fórmula 1 deveriam voltar ontem à noite, de navio, para Trieste, na Itália, e de lá, por terra, para suas bases. Um equívoco no acerto da data fará com que saiam apenas hoje à noite da Turquia e não ontem. Mas os testes que os 11 times farão já a partir de amanhã, em Monza, estão confirmados. As equipes de testes são distintas das que se dirigem às corridas.

