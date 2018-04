Vettel: 'Mark não merecia ser ajudado'.

11/IV/13

Olá amigos. Escrevo do meu hotel, em Xangai. Hoje no circuito Vettel colocou ainda mais lenha na fogueira da relação belicosa com Webber, ao criticar o australiano e dizer que faria novamente o que fez na Malásia. Já Webber evitou o confronto. Sabe que a corda sempre rompe do lado mais fraco, como parece que será o caso no fim da temporada, ou seja, não terá o contrato renovado. Sem preocupação editorial, disponibilizo a seguir o que os dois disseram e ouvi. Eu mesmo fiz questões. Esse material está disponível também na editoria de Esportes do Portal do Estadão.

Vettel

Sebastian Vettel não poderia ser mais sincero hoje no Autódromo Internacional de Xangai, na primeira entrevista depois de desobedecer na Malásia as ordens de equipe. O alemão tricampeão do mundo falou com todas as letras: “Nunca tive a ajuda de Mark (Mark Webber, companheiro de Red Bull. Em mais de uma ocasião, no passado, ele poderia ter ajudado a equipe e não o fez”. Por conta da diferença de 11 horas no fuso horário entre Brasília e Xangai, começam hoje os treinos livres do GP da China: 23 horas horas em Brasília, 10 horas de sexta-feira na cidade chinesa.

Vettel sentenciou, para surpresa de muitos: “Se eu tivesse compreendido a ordem… bem, eu estava mais rápido, meus pneus encontravam-se numa condição melhor e meu consumo de gasolina era menor. Não estou certo sobre o que faria. Haveria um conflito dentro de mim entre o que o time desejava e o que Mark merecia… eu provavelmente faria o mesmo”.

Na prova de Sepang, dia 24, Vettel atacou Webber, contra a ordem do diretor da Red Bull, Christian Horner, o ultrapassou e venceu. No pódio, ainda, Webber reclamou publicamente do comportamento de Vettel e lembrou que o alemão é sempre protegido pela escuderia.

Vettel continuou falando sem policiamento, hoje, contra a lei formal da Fórmula 1. “Não me considero um pessoa má. Não penso que fiz nada de mau na Malásia. Pedi desculpa à equipe, importante para deixar as coisas claras, e depois conversei com eles.” Segunda-feira o mentor da Red Bull, o homem que mais manda na organização, o ex-piloto de Fórmula 1 Helmut Marko, afirmou que não mais haveria ordens de equipe entre Vettel e Webber. “Para mim não faz diferença alguma se há ou não ordens”, disse o alemão.

O jovem piloto, um fenômeno de precocidade na história da competição, tricampeão aos 25 anos, não se intimidou em nenhum instante ao revelar a relação com Webber. “Eu já expliquei as razões de eu fazer o que fiz. Se você acredita em mim ou não é outra história. Você pode dizer que, indiretamente, estou devolvendo a falta de ajuda que tive de Mark. Não importa, disse a verdade. E a verdade nem sempre é o que as pessoas querem ouvir porque a controvérsia as ajuda enquanto a verdade não.”

A exemplo do que disse em Sepang, Vettel mais uma vez confirmou não ter compreendido a mensagem de Horner, para não tentar a manobra, pois Webber já havia reduzido os giros do motor, também atendendo a orientação do time. Horner frontalmente contestou, já na Malásia, a explicação de Vettel: “Não há como ele não ter entendido, isso está fora de questão”.

O episódio praticamente definiu o futuro de Webber na Red Bull: não deverá ter o seu contrato renovado para 2014. O mais curioso é que o australiano foi vítima da situação, pois reduziu a potência do motor para poupá-lo, bem como diminuiu o consumo de combustível por ter sido avisado de que Vettel não o atacaria. De repente, tudo mudou. O alemão agiu de acordo com sua vontade, apenas.

Agora os dois estão livres para lutar pelas primeiras colocações. É oficial. Resta saber como Horner e mesmo Marko vão reagir se, a exemplo da etapa na Malásia, o duelo colocar tudo a perder para a Red Bull, como no GP da Turquia de 2010. Os dois colidiram, causando o abandono de Vettel. Webber ainda conseguiu a terceira colocação.

Como é de se esperar que a Red Bull vá lutar pela pole position, amanhã, e a corrida, domingo, já no fim de semana na China provavelmente será possível acompanhar essa luta particular. Webber tem consciência de que não deverá permanecer na escuderia austríaca e tem de mostrar trabalho para ser contratado por outra equipe potencialmente vencedora. Disputará um campeonato com ainda mais gana de ser campeão. Fortes emoções estão por vir na Fórmula 1.

Mark Webber

Enquanto Sebastian Vettel resolveu esvaziar o saco hoje no Autódromo de Xangai, Mark Webber, seu companheiro de Red Bull, assumiu postura oposta à de rebeldia evidenciada no pódio, ainda, do GP da Malásia, depois de se sentir enganado. Vettel tinha ordem para não atacá-lo, não a respeitou, o ultrapassou e venceu a prova de Sepang, dia 24. “Você tem de procurar manter suas emoções sob controle, é parte do nosso trabalho”, disse hoje o australiano de 36 anos.

Enquanto Webber, a vítima da desobediência de Vettel, procurou contemporizar na primeira entrevista depois dos episódios de Sepang, o acusado, ou réu confesso, o piloto alemão, partiu para o ataque, afirmando que Webber nunca o ajudou e que estava retribuindo com a mesma moeda. “Não me importo com o que Seb declarou”, disse, ao Estado. “Experimentamos várias situações semelhantes no passado”, disse, como para lembrar que não foi a primeira vez que acabou prejudicado por conta dos interesses do parceiro de Red Bull.

A organização austríaca solicitou à FIA para que Vettel e Webber não fossem expostos juntos na coletiva de hoje. Apenas o australiano foi convocado. E foi lá que demonstrou querer esquecer o ocorrido na Malásia. Bem humorado, começou falando do corte de cabelo, bastante curto. “Fui ao barbeiro e pedi para cortar meu cabelo mais curto no usual. Ele falava, falava e a certa altura olhei onde estávamos e disse ‘nossa, ficou curto demais’. Não importa, pareço mais jovem, o que é bom.”

Webber passou a Páscoa com a família, na Austrália, depois da Malásia. “Foi bom para relaxar. Aqui você facilmente se torna ansioso.” Evitou ao máximo voltar aos episódios de Sepang. “Realmente estou muito interessado em sentar logo no carro e disputar a prova. Aqui costumamos assistir a belas corridas. Vimos nas duas primeiras etapas que nosso carro é muito competitivo, mas não dominante.”

O ocorrido na Malásia já levantou no paddock a dúvida se Webber terminará a temporada na Red Bull, sendo que quem não obedeceu a ordem de equipe foi Vettel. A máxima de que a corda sempre rompe do lado mais fraco vale muito na Fórmula 1. “Definitivamente termino o ano aqui (Red Bull), ao contrário do que alguns já dizem. Sinto-me forte para disputar grande Mundial e voltar a vencer corridas”, afirmou Webber.

Não falou do passado, mas abordou o futuro: “Quando chegarmos no verão vou procurar Mateschitz (Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull) e ver o que faremos. Se estiver pilotando bem, podemos pensar num novo compromisso”. Seu contrato termina no fim do ano. Curiosamente Webber referiu-se a Mateschitz como quem definirá seu futuro na Red Bull e não Helmut Marko, eminência parda na organização, ex-piloto austríaco, confessadamente não fã de Webber.