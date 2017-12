Villeneuve ainda não percebeu que não mais existe como piloto de F-1

06/VI/07

Jacques Villeneuve faria um bem a si próprio se mantivesse a boca calada. Faz tempo. O filho de Gilles Villeneuve elegeu, agora, Lewis Hamilton para atacar. Dentre outras coisas disse que o mais espetacular estreante que a Fórmula 1 conheceu, cinco pódios nas cinco primeiras corridas, até aqui, é perigoso.

Neste instante aguardo a minha conexão para Montreal no aeroporto O’Hare, em Chicago. São cinco longas horas de espera na sala da United. Acessei à internet depois de dar um olhadinha nos jornais locais. Boa parte da imprensa norte-americana sequer noticia nas edições de segunda-feira o resultado dos GPs. Por aqui a Fórmula 1 simplesmente não existe.

De acordo com o que li no site da revista inglesa Autosport, confiável como não é a maioria, Villeneuve pensa que a FIA deveria punir Hamilton por suas manobras arriscadas na largada. O canadense afirma que o jovem inglês pilota à la Michael Schumacher nessas horas. “Qualquer outro piloto receberia bandeira preta (desclassificação)”, diz.

Vou só contar uma história. Na quinta-feira anterior ao domingo da prova do Canadá, em 2003, o competente e acessível David Richards, então diretor-geral da BAR, conversava com um grupo de jornalistas. Ele nos questionou, para nosso espanto: “Vocês não acham que ganhar 22 milhões de euros por temporada é muito?”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dá para acreditar? Foi o que Richards nos falou. E mais: “É quanto pagamos ao Jacques. Eu lhe pedi para passar a receber 12 milhões porque com os outros 10 milhões eu garantiria um carro cerca de três décimos de segundo mais rápido.” Exatamente dessa forma Richards referiu-se a Villeneuve, pouco antes do GP na sua casa.

Não preciso dizer que os jornais no dia seguinte estamparam em manchete a colocação do dirigente inglês que ano que vem irá estrear sua equipe na Fórmula 1, Prodrive. Tenho admiração por sua capacidade profissional. Tudo muito claro e objetivo. E eficiente, lógico.

Vocês tinham de ver a cara do Villeneuve na sexta-feira, com toda a imprensa desejando repercutir com ele a fala de Richards. Já na própria quinta-feira houve um desgaste grande, mas no dia seguinte, com a população interessada sabendo… O pior é que os dois dividiam o mesmo espaço na BAR. Villeneuve era seu piloto.

Nós, jornalistas, ficamos atentos à reação de ambos quando se cruzassem pela primeira vez. Não se olharam na cara.

Villeneuve era empresariado por Craig Pollock, seu ex-professor de esqui na Suíça e grande amigo. Pollock, sem conhecer automobilismo, cresceu com o avanço do piloto canadense, a ponto de tornar-se, em 1999, surpreendentemente, o principal diretor da BAR, time que estreava na competição, com Villeneuve como líder, sem dúvida.

Com todo respeito a Pollock, mas tenho comigo que sua falta de conhecimento, em especial, e liderança explicam em boa parte o fracasso da escuderia. Bem, mas esse é outro assunto.

Quando Richards nos questionou sobre os vencimentos de Villeneuve, em plena Montreal, estava claro que o contrato daquele ano seria respeitado, mas era o último. Pollock já havia sido substituído pela British American Tobacco (BAT) por Richards que, aos poucos, fez uma limpeza na organização. A BAT era a principal proprietária da BAR.

Só um detalhe: Pollock, quem decidia sobre valores de contratos dos pilotos, era ao mesmo tempo o empresário de Villeneuve. Assim, se lhe pagasse 10 milhões de euros, poria no bolso 1 milhão, 10%. Mas se o compromisso fosse de 22 milhões, como afirmou Richards, Pollock levaria para casa 2,2 milhões, como parece ter sido o caso. É uma boa diferença, não?

Dentre as medidas corretas para direcionar o time no caminho do sucesso foi afastar o projetista Malcom Oaster, que junto de Adrian Reynard tinha participação no negócio. Richards diagnosticou facilmente os problemas da BAR. Chamou Geoff Willis, especialista em aerodinâmica da Williams, e lhe deu a direção técnica da equipe.

Desde que Villeneuve foi dispensado da BAR e ano passado da BMW Sauber, não parou mais de falar mal de tudo e de todos. Se demonstrasse na pista a mesma facilidade para expor levianamente juízos de valor como faz seria campeão do mundo novamente, como foi com brilhantismo em 1997. E se tivesse um pouquinho só mais de experiência com Fórmula 1 teria conquistado o título já na temporada de estréia, no ano anterior, sempre pela Williams.

No seu ano sabático, 2004, ouviu-se um zum-zum-zum sobre um eventual aproveitamento do filho do mito Gilles pela Ferrari, como piloto de testes. Perguntaram a Michael Schumacher, numa coletiva, o que achava da idéia: “Contrata-se alguém a partir do pressuposto de que irá reforçar o time, não?” Villeneuve já estava na descendente como piloto, curiosamente sua velocidade de descida foi tão elevada quanto sua espetacular ascensão. Até agora, no entanto, ele não percebeu estar em queda livre.