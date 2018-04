Webber, em entrevista exclusiva reveladora

09/XI/11

Livio Oricchio, de Abu Dabi

Quando Mark Webber, da Red Bull, desembarcou em Abu Dabi, no ano passado, ocupava o segundo lugar no campeonato, com 238 pontos, resultado de 10 pódios, com 4 vitórias, e era o maior adversário de Fernando Alonso, da Ferrari, na luta pelo título, líder da classificação, com 246. A corrida, última do calendário, definiria o campeonato. Sebastian Vettel, o companheiro de Red Bull, estava atrás, terceiro, com 231 pontos, 9 pódios, 4 vitórias.

Hoje, a partir das 7 horas, horário de Brasília, Webber entra na pista do impressionante autódromo Yas Marina para os primeiros treinos livres do GP de Abu Dabi sem vitória alguma este ano e tendo de contar com a sorte para concluir o Mundial como vice. Perdeu tudo para Vettel, bicampeão.

É para falar principalmente sobre essa diferença de desempenho abissal de uma temporada para outra que o Estado entrevistou Webber com exclusividade, ontem, em Abu Dabi. Mas teve uma revelação do australiano da Red Bull: a Renault o procurou. Provavelmente já sabe que Robert Kubica não vai poder disputar as primeiras etapas de 2012.

“Iniciei mal o campeonato. As corridas foram confusas para mim, demorei para entender o comportamento dos pneus. É verdade, não consegui desafiar Sebastian, como em 2010”, diz Webber. Mas explica pretender usar as corridas de Abu Dabi, domingo, às 11 horas, de Brasília, 17 horas local, e depois o GP do Brasil, dia 27, para encerrar o campeonato de outra forma. “A meta é vencer pelo menos uma vez este ano.” Vettel conquistou 11 vitórias até agora nas 17 etapas realizadas. E no confronto com o companheiro pela pole position a vantagem do alemão também é avassaladora: 13 a 3.

A pergunta é inevitável a Webber: a Red Bull lhe disponibiliza o mesmo equipamento de Vettel e o tratamento é igual? O piloto respira fundo e precisa de tempo para responder. “Eu acredito que sim.” Sugere não ter convicção. Reconhece, no entanto, que o desempenho excepcional de Vettel fez o grupo naturalmente vê-lo com outros olhos. “Diante das minhas dificuldades, ficou claro que Sebastian estava mais rápido.”

Mesmo assim, Webber não vê a Red Bull o tratando como segundo piloto, como afirmou em público no ano passado, depois de vencer o GP da Grã-Bretanha. Na volta de desaceleração, depois da bandeirada, afirmou ao seu engenheiro no rádio, em Silverstone: “Nada mal para um segundo piloto”. Para a sessão de classificação Christian Horner, diretor da Red Bull, ordenou que tirassem a versão do novo aerofólio do carro de Webber para instalar no de Vettel. O alemão havia colidido e danificado o seu. “Acho que falei coisas demais em público”, reconhece o australiano.

Conviver com um companheiro tão mais eficiente transformou o campeonato num pesadelo para o australiano. O ano mais difícil da carreira? “Num certo sentido sim. Mas não vejo meu trabalho como um desastre, como dizem. Eu devo terminar o ano com mais pontos que em 2010, por exemplo.” Soma depois de 17 provas 221 pontos, quarto na classificação, diante de 374 do alemão, 11 anos mais jovem. Jenson Button, McLaren, está em segundo, 240, e Fernando Alonso, Ferrari, terceiro, 227. O vice sai dos três, embora Lewis Hamilton, McLaren, quinto com 202, tenha chances matemáticas de terminar o campeonato em segundo.

Há quem tenha a mesma avaliação positiva do desempenho de Webber, apesar dos números muito distintos em comparação a Vettel, como Eric Boullier, diretor da Renault. “Não só eles, fui procurado por várias equipes. Perguntaram qual a minha situação na Red Bull”, afirmou Webber. “Tenho experiência, eles (Renault) precisam disso, mas respondi que continuaria na Red Bull.” A confissão de Webber é quase um atestado de que Robert Kubica, polonês da Renault acidentado numa corrida de rali, em fevereiro, não deverá mesmo retornar à Fórmula 1, pelo menos até a metade de 2012. Se é que lhe será possível depois.

A entrevista continua sendo reveladora. Ao ser questionado se o preocupa o fato de o espetacular modelo RB7-Renault, concebido por Adrian Newey, se basear nos benefícios do escapamento aerodinâmico e o recurso estar proibido para 2012, Webber responde: “Não sabemos ainda se não será possível desfrutar desse conceito”. Como assim? “Há rumores de que poderá continuar.”

O companheiro de Vettel tem, porém, uma opinião a respeito: “Espero que seja mesmo banido. Seria interessante para mostrarmos o que nosso time pode fazer.” Este ano, parece existir uma relação estreita entre o rendimento fraco da Red Bull em Silverstone, se comparado ao de outros circuitos, e a proibição do escapamento aerodinâmico apenas naquela corrida. Venceu Alonso, com performance que nem a Ferrari esperava.

Felipe Massa afirmou em entrevista ao Estado, na Coreia do Sul, que mais de outras temporadas a do ano que vem será decisiva para a sua carreira. Se não for bem, conquistar bons resultados, estabelecer números mais eficientes deste ano (98 pontos e nenhum pódio diante de 227 e nove pódios de Alonso), sua carreira em times potencialmente vencedores acabará.

É o seu caso também, Webber, depois do que fez este ano? “Não acredito. Primeiro porque minha projeção para 2012 é positiva. Quando entendi melhor como reagir aos pneus este ano já era tarde. Penso ser possível começar a próxima temporada num nível já alto, o que faz toda diferença.”

Sua resposta não terminou: “E tem mais, alguém que se formou em equipes sem muitos recursos, Minardi e Williams, como eu, e depois vem para uma estrutura como a da Red Bull, campeã, não há volta. É daqui para casa, não para um time pequeno de novo. Portanto, quando sair daqui vou fazer outra coisa, não correr de Fórmula 1.”

Mas sairá da competição satisfeito, mesmo se não for campeão no ano que vem. “Meu país gosta de automobilismo. Três australianos chegaram ao pódio na Fórmula 1 em mais de 60 anos de história (Jack Brabham, Alan Jones e Mark Webber) e eu sou um deles. Tenho orgulho disso.”

No fim da conversa, sempre cortês, sincero, interessado, diz ao repórter. “Para te falar mais só se estivéssemos numa festa e eu tivesse bebido alguns copos de vinho.” No GP de Mônaco do ano passado, depois de vencer, saía da coletiva com a imprensa escrita e enquanto caminhava para as entrevistas com as TVs Webber afirmou ao repórter do Estado: “Se a Red Bull não renovar comigo este ano eu paro de correr. Mas não escreve por enquanto. Te digo quando.” Esse é Webber, capaz de manter relações profissionais mais próximas com os jornalistas.

Fota – A associação das equipes cancelou a importante reunião que teria ontem no autódromo. Martin Whitmarsh, presidente da entidade, alegou que discutir o Acordo de Restrição de Despesas (RRA), previsto na pauta e razão de profundas discordâncias no grupo, é muito importante para ser conduzido num fim de semana de competição, diante das obrigações de todos.