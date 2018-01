Após W.O., é o momento de Rinaldo Rodrigues se afastar

Não há dúvida de que Rinaldo Rodrigues ama o basquete. A Liga Sorocabana só existe pelo esforço do treinador e dono da equipe. Mas o técnico exagerou na dose desta vez. O estilo explosivo prejudicou o time.

Na partida contra Franca, no domingo, pelo NBB, o treinador ficou revoltado com os árbitros e, após levar duas faltas técnicas e ser excluído da partida, optou por tirar os jogadores de quadra. O grupo ficou reticente, mas aceitou o que foi determinado pelo técnico e dirigente.

Minutos depois, Rinaldo Rodrigues mudou de ideia, mas já era tarde. A arbitragem havia determinado o fim do jogo com vitória por W.O de Franca. Os jogadores da equipe do técnico Lula Ferreira, inclusive, já estavam no ônibus.

A Liga Nacional de Basquete emitiu um comunicado em seu site sobre o ocorrido em Sorocaba, explicando que aguarda os relatórios da arbitragem e do delegado da partida para encaminhá-los para a Comissão Disciplinar. Eles vão analisá-los e determinar possíveis punições.

Independentemente da punição (que certamente ocorrerá) é o momento de Rinaldo Rodrigues repensar o seu papel na Liga Sorocabana. Talvez seja hora de assumir apenas uma função. Sei que o orçamento é curto, mas, neste momento, seria melhor contratar um treinador e continuar apenas como dirigente.

Rinaldo Rodrigues é competente, mas já é uma figura marcada pela arbitragem, principalmente pelo jeito explosivo. Não há muita (nenhuma) paciência para com o técnico da Liga Sorocabana.

Se afastar das quadras e ir para o escritório pode ser benéfico para todos depois deste triste episódio com o W.O. em Franca.