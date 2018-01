Basquete vai sentir falta de Kevin Garnett

A temporada 2015-2016 da NBA será eternamente lembrada pela despedida de Kobe Bryant. Mas há um outro jogador que também pode dar adeus ao lado do astro do Los Angeles Lakers que vai deixar os amantes do basquete com saudades. Trata-se de Kevin Garnett.

Campeão pelo Boston Celtics em 2008, o jogador de 2,11m, selecionado no draft de 1995 pelo Minnesota Timberwolves, conquistou o respeito de todos na liga com um estilo de jogo intenso, duro, dominante…

Atualmente, aos 39 anos, Garnett não é mais aquele jogador impressionante, com médias elevadas – registra 18 pontos, 10,1 rebotes e 3,8 assistências na carreira -, mas atua na lapidação de valores. Ele ajuda no crescimento de atletas mais jovens desde de o retorno para Minnesota, na temporada passada, após passagem pelo Brooklyn Nets ao sair do Boston.

Mesmo assim, há ainda lampejos do astro de outrora, um jogador capaz de assinar um contrato de seis anos por impressionantes US$ 126 milhões. Blake Griffin sentiu o gosto do próprio remédio ao sofrer uma enterrada “in your face” na partida dos Wolves contra o Los Angeles Clippers.

O vovô Garnett ensinou uma lição ao agressivo Griffin, sempre acostumado a pulverizar os adversários com uma impulsão absurda e muita força. A enterrada impressionante (veja vídeo logo abaixo), com certeza, vai figurar nas melhores jogadas da temporada. Uma justa homenagem.

Confira o vídeo da enterrada:

Não à toa, o torcedor do Minnesota o tem como ídolo e será eternamente grato. Na partida do retorno, no dia 25 de fevereiro deste ano, Garnett foi homenageado com um vídeo emocionante que dizia que “não importa onde você esteve, há somente uma casa” e, durante o jogo, um torcedor que ficou famoso por uma dancinha pra lá de esquisita em 2003 repetiu o gesto.

Com os filhos e 12 anos mais velho, Jiggly Boy fingiu que não iria se manifestar, mas, depois dos pedidos, prestou uma homenagem ao astro, que sorriu e acenou para o torcedor dentro de quadra.

Confira o vídeo da dança do torcedor:

A recepção calorosa fez Garnett poucos dias depois comprar 1 mil ingressos e sortear para os torcedores. Aliás, o coração do jogador é proporcional ao seu tamanho. Basta ver a história de Daniel Megeath, que foi divulgada pela imprensa norte-americana recentemente.

Aos 18 anos, em 2003, ele sofreu um acidente grave de carro, sobreviveu, mas perdeu o olho direito. A primeira coisa que viu no hospital foi Garnett anotar 37 pontos e ser eleito o MVP do All-Star Game. Daniel pediu então para o número 21 do jogador fosse escrito no olho de vidro que ele precisou colocar.

No dia 30 de outubro deste ano, já com 30 anos, Daniel conseguiu conhecer Garnett pessoalmente. Por intermédio do jogador Erick Green, do Denver Nuggets, ele deixou Washington e foi até o Colorado encontrar o ídolo. Os dois conversaram depois da partida. E vídeo (veja abaixo) deixa claro que KG ficou realmente emocionado com o relato.

Confira o vídeo do emocionante encontro:

Mais do que isso, Garnett enviou uma mensagem antes mesmo de subir no ônibus da equipe para deixar o ginásio. “Continue assim, continue nos inspirando com o que você como ser humano é e o que você faz pelas pessoas. Só posso agradecer de verdade. Foi um dia incrível, um dia que jamais esquecerei. Muito amor pelo que você fez por mim. Foi um prazer te conhecer. Salve meu número e vamos manter contato”, escreveu o jogador.

Por tudo isso (e muito mais), Garnett será lembrado eternamente.