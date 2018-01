Bruno Caboclo recebe homenagem no Pinheiros

Curtindo um período de folga no Brasil após participar da Summer League (Liga de Verão) e de treinos com plantel principal do Toronto Raptors, Bruno Caboclo foi homenageado pelo Pinheiros.

No intervalo da partida contra o Mogi das Cruzes, pelo Campeonato Paulista, na quinta-feira, o ala recebeu uma placa e uma camisa, autografada pelos ex-companheiros de equipe. Também foi exibido um vídeo para o público, com momentos da passagem de Caboclo pelo Pinheiros.

Participaram da homenagem Mario Guitti, diretor de esportes coletivos e raquetes, e Carlos Osso, diretor adjunto de basquete do clube.

“Fico muito feliz pela homenagem e pelo reconhecimento do Pinheiros. O clube foi fundamental no meu desenvolvimento como atleta e como pessoa e sempre me sinto em casa aqui. Por isso, não pensei duas vezes em pedir para treinar com o pessoal nesse período que passei em São Paulo”, afirmou o jogador, que pediu para treinar com os ex-companheiros enquanto não retorna para Toronto.

Infelizmente Caboclo não trouxe muita sorte ao Pinheiros. A equipe do técnico César Guidetti, que havia estreando com vitória diante da Liga Sorocabana, foi atropelado pelo Mogi das Cruzes por 82 a 52.