Com moral, Pinheiros briga agora pelo título do NBB

O Pinheiros ganhou moral para o início das oitavas de final do NBB. Considerado azarão, o time da Capital venceu o anfitrião Capitanes e o favorito Lanús e, antes mesmo de entrar em quadra para enfrentar o Brasília – acabou derrotado – conquistou o título da Liga das Américas.

O título servirá como combustível para Shamell e companhia. O norte-americano havia dito em visita ao Estadão que o Pinheiros estava na briga para conquistar duas taças. Já levou uma. Agora é o NBB.

Como não conseguiu ficar no G-4, a caminhada do Pinheiros (6º) começa na quinta-feira, no primeiro jogo contra Limeira (11º), pelas oitavas de final, no Ginásio “Vô” Lucato. A segunda e terceira partidas estão agendadas para domingo (21) e segunda-feira (22), ambos na Capital.

A fase de oitavas de final ainda terá Paulistano (9º) x Basquete Cearense (8º), Liga Sorocabana (12º) x Franca (5º), além de Minas (10º) x São José (7º). As séries começam na terça-feira.

Flamengo (1º), Brasília (2º), Uberlândia (3º) e Bauru (4º) avançaram diretamente às quartas de final e aguardam os vencedores das oitavas para brigarem para irem à semifinal.

Pinheiros, mais uma vez, é azarão nesta disputa, mas é bom não duvidar de Shamell. Ele disse que o time iria brigar pelos dois títulos e já ganhou um.

“Foi o resultado de muito trabalho, sempre acreditando na gente. Esse sentimento de vitória é muito bom”, afirmou Shamell, que foi eleito o melhor jogador da Liga das Américas e terminou como cestinha, com média de 20,2 pontos por jogo.