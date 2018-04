Desta vez LeBron James fez o papel de vilão

Se o primeiro jogo da final da Conferência Leste reservou o papel de herói para LeBron James, o segundo, disputado na sexta-feira à noite, no AmericanAirlines Arena, colocou o astro como vilão na derrota do Miami Heat para o Indiana Pacers por 97 a 93.

Apesar de anotar 36 pontos e amealhar oito rebotes, além de três assistências e três roubos de bola, LeBron cometeu dois erros de passe nos instantes finais que definiram o jogo.

Antes disso, o astro do Heat também havia desperdiçado um arremesso da linha de três sem marcação a 2min37s do fim. O armador Mario Chalmers fez o mesmo no ataque seguinte. O placar apontava naquele momento empate em 91 pontos.

Na sequência, o Indiana fez 93 a 91 com dois pontos de David West. Chris Bosh ainda empatou o jogo em dois lances livres. George Hill recolocou os Pacers em vantagem também nos lances livres em falta cometida por Mario Chalmers.

Depois disso, LeBron vestiu o capuz de vilão (havia sido o do carrasco no primeiro jogo) e o Miami saiu derrotado.

No primeiro, a 44s8 do fim, o ala tentou dar um passe para Ray Allen, mas a bola bateu nos braços de David West, que ficou com ela. O Indiana desperdiçou o ataque, mas novamente contou com um erro de LeBron. O astro infiltrou no garrafão para tentar empatar o jogo a 10s1, não conseguiu arremessar e, ao tentar encontrar Dwyane Wade, viu David West cortar outra vez o seu passe. George Hill converteu mais dois lances livres e definiu o jogo: 97 a 93.

Agora o Miami Heat terá de vencer pelo menos uma partida fora de casa para não voltar para o AmericanAirlines Arena com chance de ser eliminado. O primeiro jogo no Bankers Life Fieldhouse, em Indianápolis, será neste domingo.

