Duncan e Splitter: as novas torres gêmeas

Não vou cometer o exagero de dizer que Tiago Splitter é hoje para Tim Duncan o que ele foi para David Robinson no fim da carreira do brilhante pivô. Mas o brasileiro, de fato, desde de que virou titular do San Antonio Spurs, tem demonstrado um entrosamento perfeito com o seu companheiro de garrafão.

A dupla teve mais uma vez uma atuação bastante sólida na vitória sobre Philadelphia 76ers por 90 a 85 na rodada de segunda-feira, no Wells Fargo Center, na Filadélfia.

Tim Duncan foi o cestinha da equipe com 24 pontos, além de pegar impressionantes 17 rebotes e dar cinco assistências. Splitter fez o restante do trabalho no garrafão, com 12 rebotes (10 defensivos) e 10 pontos, conquistando um duplo-duplo, o seu quarto na temporada.

Splitter também tem dado conta do recado na ausência no titular. No sábado, na vitória sobre o Atlanta Hawks, quando Duncan foi poupado pelo técnico Gregg Popovich, o brasileiro anotou 14 pontos e amealhou sete rebotes.

As médias registradas pelo brasileiro são as melhores de sua carreira na NBA: 10 pontos, 5,6 rebotes e 1,3 assistências.

As boas atuações são importantes para o futuro do jogador. Splitter está em seu último ano de contrato e precisa mostrar serviço para renovar com o San Antonio Spurs ou abrir portas em outras franquias.

Se depender do entrosamento com Duncan, o brasileiro, com certeza, terá seu contrato renovado, até porque, com 36 anos, o pivô tem pelo menos mais duas temporadas com os Spurs.

As novas torres gêmeas podem dar um título ao San Antonio, assim como o conquistado pelas torres originais, Duncan e Robinson.

Confira vídeo da conquista da dupla Duncan e Robinson em 1999:



Confira vídeo de linda assistência de Splitter para Duncan: