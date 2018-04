Duncan e Splitter fecham garrafão e colocam os Spurs na final

O armador Tony Parker liderou o ataque do San Antonio Spurs – foram 37 pontos – na vitória sobre o Memphis Grizzlies por 93 a 86, que colocou o time do Texas em mais uma final da NBA, mas o trabalho defensivo de Tim Duncan e Tiago Splitter tem de ser ressaltado.

A dupla de pivôs se destacou não apenas no quarto e último jogo da série, na noite de segunda-feira. A chave para o San Antonio avançar sem sustos foi minimizar os estragos que Zach Randolph e Marc Gasol no garrafão.

Gasol teve médias de 14,2 pontos em quatro jogos, enquanto Randolph registrou apenas 11 pontos em média. O desempenho ofensivo foi muito ruim se compararmos aos jogos contra o Oklahoma City Thunder na semifinal da Conferência Oeste, quando o Memphis fez 4 a 1, e diante do Los Angeles Clippers, na primeira rodada dos playoffs – 4 a 2 para os Grizzlies.

Contra Kevin Durant e companhia, o espanhol registrou 19,4 pontos de média, enquanto o companheiro de garrafão somou 18,4 pontos. Já na série diante da equipe da Califórnia, Gasol somou 17,3 pontos em seis jogos, enquanto Randolph registrou 20,8 de média.

Esses números explicam, em partes, os motivos que levaram os Grizzlies a serem atropelados pelos Spurs, que se transformaram na primeira equipe na história da NBA a vencer a final da Conferência Oeste por 4 a 0.

Em relação ao quarto jogo, um outro detalhe impressionante: Duncan e Splitter somaram nada mais nada menos do que oito tocos (quatro para cada um). Para os jogadores do Memphis realmente foi um terror entrar no garrafão.

Agora, o San Antonio aguarda o vencedor da série entre Miami Heat e Indiana Pacers para saber quem será o seu adversário na final da NBA.