Fenomenal aos 37 anos, Duncan merece mais um título

Com o Oklahoma City Thunder derrapando após perder o armador Russell Westbrook – pode ser eliminado nesta quarta-feira com mais uma derrota para o Grizzlies –,, o caminho da Conferência Oeste está aberto para o San Antonio Spurs ser campeão. A equipe do Texas provou na noite de terça-feira que o Golden State Warriors, que estava com cara de surpresa, não deve resistir.

A chance de brigar por mais um título da NBA (com o Miami Heat, na minha opinião) vai premiar um jogador que está merecendo muito. Trata-se de Tim Duncan. O pivô de 37 anos está realizando uma temporada exuberante.

Na vitória por 109 a 91, Duncan alcançou mais um recorde na carreira. Com 14 pontos e 11 rebotes, o pivô conquistou o seu 143º duplo-duplo (dois dígitos em duas estatísticas) em playoffs, tornando-se o segundo na lista da NBA.

Duncan igualou nada mais nada menos do que o lendário Wilt Chamberlain. Agora o veterano dos Spurs está atrás apenas do ex-armador Magic Johnson, que defendeu o Los Angeles Lakers, que soma 157 duplo-duplos em playoffs.

Confira os melhores momentos da vitória dos Spurs no jogo 5 da série contra os Warriors:



Não é apenas pelo recorde. Duncan merece encerrar sua brilhante carreira com mais um título porque, diferentemente de outros jogadores, ele não está se arrastando em quadra aos 37 anos – fez aniversário no último dia 25 de abril.

O pivô está sendo efetivo, liderando os Spurs ao lado de Tony Parker e formando uma boa dupla com o brasileiro Tiago Splitter. Basta ver os seus números: 17,8 pontos, 9,9 rebotes, 2,7 assistências e 2,7 tocos (o segundo melhor desempenho de toda sua carreira nesta estatística) por jogo.

Duncan não faz muito marketing, quase não sorri (dentro de quadra nunca), mas é um jogador fenomenal e, por isso, torço por ele. Claro que não será fácil desbancar LeBron James e companhia em uma hipotética final contra o Miami Heat, mas o San Antonio é sempre um osso duro de roer.

O que acham? Tim Duncan merece mais um título?