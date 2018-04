Finalista no NBB, Hélio Rubens comprova que não está ultrapassado

Hélio Rubens deixou Franca em maio de 2012. Então com 71 anos parecia que seria o fim de uma carreira brilhante como treinador. Não era. Um mês depois, o treinador acertou com o Uberlândia, equipe que já havia trabalhado em 2004 e 2005, inclusive sendo campeão nacional, e provou na noite de sábado que seus métodos não estão ultrapassados.

Dono na terceira melhor campanha na fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil), o Uberlândia, que já havia eliminado o Pinheiros, venceu o terceiro jogo contra Bauru – 80 a 77 (com o placar mais apertado dos três) – e se garantiu na decisão para enfrentar Flamengo ou São José.

A equipe comandada por Hélio Rubens não tem uma estrela que brilha sozinha. O conjunto é muito forte.

Uberlândia tem uma dupla de armadores bastante eficiente formada pelo experiente Valtinho e pelo ótimo norte-americano Robby Collum. O quinteto titular tem ainda o excelente Robert Day, além de um garrafão forte, com Cipolini, que está em uma fase exuberante, e o canhoto Gruber.

O banco também está dando sua parcela de contribuição, principalmente o ala Audrei. O armador Helinho e o pivô Léo são outros jogadores que entram bem na rotação de Hélio Rubens, dependendo do adversário.

E na beira na quadra está Hélio Rubens, que, mesmo aos 72 anos – faz 73 em setembro –, continua elétrico. O treinador não consegue ficar parado, parece que vai entrar para jogar ao ver um erro de posicionamento na defesa, uma jogada mal executada do ataque.

Claro que Hélio Rubens não trabalha sozinho. Vale destacar também o acréscimo que os auxiliares Rodrigo Silva e Brasília dão ao time. Mas, com certeza, o mérito maior é do treinador, que é um apaixonado pelo que faz e, como eu disse no começo do post, provou que não está nem um pouco ultrapassado.