Flamengo decide contra Uberlândia; pena ser em jogo único

Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Flamengo sofreu, mas eliminou o valente e talentoso time do São José e está na final do NBB – vitória por 88 a 76 no quinto jogo. O adversário será o Uberlândia, dia 1º de junho, próximo sábado, às 10h, na Arena HSBC, no Rio de Janeiro.

Não sou favorável em ver o campeão definido em jogo único. Claro que há o interesse das equipes em ter o confronto transmitido em TV aberta. A Globo vai exibi-lo. Por isso, eu digo que é uma decisão estratégica da liga e não esportiva.

O próprio técnico do Flamengo, José Neto, me disse lá atrás, em uma entrevista no começo do torneio, que não concordava com uma decisão em jogo único, mas que entendia os motivos da escolha dos dirigentes.

No caso do Flamengo, o dano é menor. O time rubro-negro terá como vantagem decidir ao lado de sua torcida, que vai lotar o ginásio para incentivar os jogadores.

Outro ponto positivo: os cariocas estão mais desgastados porque disputaram cinco partidas duríssimas contra São José. Uberlândia eliminou Bauru com um 3 a 0. Poderia faltar gás aos jogadores do Flamengo para mais uma série melhor de três. Agora é apenas um jogo.

Mas nem tudo favorece ao Rubro-Negro. A Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB, divulgou nota em que diz confiar na 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para punir os envolvidos na briga generalizada ao final do quarto jogo entre Flamengo e São José.

A confusão teve como personagem principal, pelo lado do Rubro-Negro, o ala Marcelinho Machado, que não está jogando por causa de uma lesão no joelho, mas o pivô Caio Torres, por exemplo, tenta agredir os jogadores do São José.

Será que algum jogador do Flamengo será punido agora que o time está na final? Se isso acontecer, o Uberlândia, comandada por Hélio Rubens, pode levar um pouco de vantagem na briga pelo título.

Fato é que um campeonato do nível que foi o NBB nesta temporada merecia mais cinco jogos e não uma decisão em partida única.