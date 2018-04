Flamengo enfrenta São José; Uberlândia contra Bauru

As semifinais do NBB estão definidas. O Flamengo enfrenta o São José, que surpreendeu o Brasília, em uma vingança da final da temporada passada, no quinto jogo no Distrito Federal na quinta-feira. Do outro lado da chave, Uberlândia, que passou pelo Pinheiros, encara o Bauru, que se garantiu com uma vitória sobre Franca na sexta-feira.

Dono da melhor campanha, o Flamengo é o favorito. A equipe do técnico José Neto perdeu apenas quatro jogos na competição. Além disso, nas quartas de final, o Rubro-negro não tomou conhecimento do Paulistano e venceu os três jogos, fechando o confronto em 3 a 0.

Já o São José vem empolgado pela classificação sensacional diante de Brasília, dono da segunda melhor campanha da primeira fase. A vitória no quinto e decisivo jogo fora de casa era o que Fulvio e companhia precisavam para acreditar que é possível eliminar o Flamengo.

O primeiro jogo será na terça-feira e, neste sistema bizarro dos playoffs, ele acontece no Ginásio Lineu de Moura, em São José. A chance do time paulista é fazer valer o fator quadra para pressionar o adversário nas duas partidas seguintes na Arena HSBC, no Rio de Janeiro.

Claro que o favoritismo é do Flamengo. Se eu tivesse que apostar iria colocar minhas fichas no Rubro-negro, mas não será fácil.

Do outro lado, o confronto é mais equilibrado. Uberlândia, 3º na fase de classificação, tem vantagem do mando de quadra contra Bauru, o 4°. As duas equipes vêm de batalhas contra Pinheiros e Franca, respectivamente. Quem tiver mais perna, coração e cabeça no lugar vai avançar à final do NBB.

Apesar da série entre Bauru e Franca ter sido a última a ser definida (sexta-feira à noite), o primeiro jogo desta série semifinal será na segunda-feira, no ginásio Panela de Pressão. As duas partidas seguintes serão no ginásio do Sabiazinho.

Uberlândia tem um ligeiro favoritismo, mas eu aposto em Bauru para fazer a final contra o Flamengo. E vocês? Façam suas apostas?