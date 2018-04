Há 50 anos, o Brasil era bicampeão do mundo

25 de maio de 1963. A data é histórica para o basquete brasileiro. Neste dia, o Brasil, comandado por Wlamir Marques e Amaury Pasos, derrotava os Estados Unidos por 85 a 81 diante de 20 mil pessoas no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e conquistava o bicampeonato mundial.

Aquele título, conquistado há exatos 50 anos, serviu para consagrar definitivamente uma geração vitoriosa, que havia sido campeã mundial quatro anos antes no Chile, em 1959, e conquistado uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960.

A equipe dos Estados Unidos que foi derrotava na decisão não contava com jogadores profissionais como ocorre hoje, mas, em suas fileiras, estavam Willis Reed, membro do Hall da Fama e que jogou por dez temporadas na NBA, conquistado dois títulos com o New York Knicks, e Lucious Jackson, que foi campeão da liga norte-americana em 1967, ao lado do lendário Wilt Chamberlain, pelo Philadelphia 76ers.

Wlamir Marques foi o cestinha da partida que deu o título ao Brasil com 26 pontos. Amaury Pasos fez outros 22. A dupla brasileira foi escolhida para o quinteto ideal do torneio ao lado de Aleksander Petrov, da União Soviética, Don Kojis, dos Estados Unidos, e Máxime Dorigo, da França.

Além dos norte-americanos, que acabaram em quarto lugar, o Brasil do técnico Kanela derrotou a poderosa União Soviética (90 a 79), além de França (77 a 63), Iugoslávia (90 a 71), Itália (81 a 62) e Porto Rico (62 a 55) no caminho para o título.

A geração de Wlamir Marques e companhia ainda conquistaria mais um bronze na Olimpíada de Tóquio, em 1964, e uma prata no Mundial de 1970, na Iugoslávia.

Por tudo que eles conquistaram só podemos agradecer aos jogadores que fizeram parte daquela geração, como Wlamir, Amaury, Wlademar, Sucar, Mosquito, Rosa Branca, Menon, Ubiratan, Fritz, Jatyr, Paulista, Vitro, além do técnico Kanela.