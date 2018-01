Estrela da Adidas, Harden causa mal-estar ao usar tênis da Nike

A relação entre James Harden e Adidas começa oficialmente no dia 1º de outubro, mas já registrou o primeiro mal-estar. O jogador do Houston Rockets foi flagrado pelo site TMZ ao sair do cinema com Khloe Kardashian, sua namorada, com um tênis Air Jordan, da concorrente Nike.

A atitude, claro, não passou despercebida.

Publicamente, Mark King, representante da Adidas na América do Norte, afirmou à ESPN norte-americana que, por contrato, Harden terá de aposentar o hábito de usar tênis da rival, até mesmo quando estiver de folga. “Ao contrário de outros dos nossos atletas, que apenas o têm de fazer em competição, ele tem de usar Adidas todos os dias. Faz parte do contrato”, explicou King.

Internamente, o ato falho (ou não) de Harden não deve custar nada ao jogador neste momento, mas ele foi advertido pela Adidas para que isso não se repita. No passado, outros contratos foram desfeitos por causa de situações com esta.

Vale lembrar que Harden assinou um contrato de R$ 767 milhões por 13 anos e será o principal garoto-propaganda da Adidas. Ele vai receber R$ 59 milhões por temporada até completar 38 anos.

Apesar da cifra astronômica, o armador do Houston está bem distante da principal estrela da Nike na NBA. O astro LeBron James, do Cleveland Cavaliers, recebe R$ 115 milhões por ano. Já o maior jogador de todos os tempos, Michael Jordan, que se aposentou há 12 anos, ainda fatura R$ 350 milhões da Nike.