Haslem e Andersen, os importantes coadjuvantes do Miami

O Miami Heat não vive apenas de suas estrelas. Claro que LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh tiveram boas atuações na vitória sobre o Indiana Pacers por 114 a 96 (impressionantes 70 a 56 no primeiro tempo), no terceiro jogo da final da Conferência Leste, mas este post será dedicado aos coadjuvantes.

Quem foi realmente fundamental para que o atual campeão recuperasse o mando da série após uma derrota em casa foi Udonis Haslem. O quase nada talentoso pivô, dono de um arremesso pitoresco, anotou 17 pontos, com um aproveitamento quase perfeito: oito acertos em nove tentativas, além de converter o único lance livre que chutou.

Haslem serviu muitas vezes como desafogo para LeBron e Wade, quando eles infiltravam e não conseguiam definir o lance. Bem posicionado, ora na zona morta, ora no garrafão, o pivô minou o sistema defensivo do Indiana Pacers.

Foi o melhor desempenho ofensivo de Haslem na temporada. A última vez que ele anotou tantos pontos foi em 11 de novembro de 2010, na derrota do Miami Heat para o Boston Celtics por 112 a 107. O pivô terminou aquele jogo com 21 pontos.

Além de Haslem, que amealhou ainda sete rebotes, outro coadjuvante que merece destaque é o tatuado Chris Andersen. Contratado para compor o elenco, o pivô tem sido muito importante na rotação do técnico Erik Spoelstra.

No ataque, Andersen parece estar sempre no lugar certo para dar um tapinha e somar mais dois pontos em um arremesso que não daria em nada. Na defesa, o pivô, com sua energia, mesmo sem muito talento, atrapalha o rival, brigando pelo espaço no garrafão.

Na vitória sobre o Indiana na noite de domingo, por exemplo, Andersen fez nove pontos, com 100% de aproveitamento nos lances de quadra (4-4) e um de dois nos lances livres, além de pegar nove rebotes e dar dois tocos.

O Miami Heat vive do brilho de suas estrelas, mas, Pat Riley, o presidente do time, sabe que equipes vencedoras também são formadas dos carregadores de piano.