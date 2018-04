JR Smith desamarra tênis de adversário em quadra

Não faltam polêmicas na carreira de JR Smith, mas o ala do New York Knicks fez questão de acrescentar mais uma na partida contra o Dallas Mavericks, realizada no domingo.

Em um lance livre para o Dallas, enquanto Dirk Nowitzki se prepara para o arremesso, JR Smith deixa o banco tranquilamente, entra em quadra e, ao se posicionar no garrafão, puxa o cadarço do tênis de Shawn Marion sem qualquer cerimônia.

Marion, claro, não acredita no que JR Smith aprontou, mas, sem chance de parar para amarrar o cadarço do tênis, continua jogando.

Os Knicks vão para o ataque, Andrea Bargnani anota mais dois pontos e só quando outra falta é anotado para o Dallas no ataque seguinte, Marion consegue parar para amarrar o cadarço.

Confira o vídeo de 38 segundos que mostra o lance:



Vale lembrar que, além de deixar Marion com cara de bobo, JR Smith ajudou o New York Knicks com sete pontos e sete rebotes na vitória por 92 a 80 sobre o Dallas Mavericks.