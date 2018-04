Kobe com dinheiro no bolso e problemas em quadra

A Revista Forbes divulgou uma lista com os jogadores de basquete mais bem pagos do mundo e o astro do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, aparece no topo.

O ala recebe US$ 59,8 milhões (mais de R$ 121 milhões) por ano, sendo que US$ 32 milhões (cerca de R$ 65 milhões) são provenientes de patrocinadores. Kobe tem acordos com Nike, Coca-Cola, Turkish Air, Mercedes-Benz e Panini.

O segundo da lista é LeBron James. A estrela do Miami Heat, atual campeão, ganha um pouco menos por ano: US$ 57,6 milhões por ano (R$ 117 milhões).

Depois vem o MVP da temporada passada, o armador Derrick Rose, do Chicago Bulls, Dwyane Wade, companheiro de LeBron no Miami Heat, e Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, que recebem R$ 65,9 milhões, R$ 61,4 milhões e R$ 60,4 milhões, respectivamente.

Se Kobe continua na liderança entre os mais bem pagos, os problemas se acumulam em quadra. O Los Angeles Lakers perdeu o quarto jogo consecutivo, agora para o Memphis Grizzlies por 106 a 93, na rodada de quarta-feira, estão com uma pífia campanha de 17 vitórias e 25 derrotas e seriamente ameaçado de não se classificar aos playoffs.

O time da Califórnia é um barril de pólvora. Basta acender um fósforo para tudo ir para os ares. O último problema por lá é Dwight Howard. Após ser expulso em uma partida por cometer duas faltas técnicas, o pivô sentiu novamente uma lesão no ombro e jogou apenas 14 minutos contra o Memphis.

Além disso, o espanhol Pau Gasol está bastante insatisfeito em ter virado reserva. Já fala em deixar os Lakers ainda nesta temporada, em alguma troca.

O técnico Mike D’Antoni, responsável por rebaixar Gasol, também não está conseguindo fazer o time jogar como imaginavam os donos da franquia ao contratá-lo para o lugar de Mike Brown, demitido no início da temporada.

O esquema de transição e decisões rápidas no ataque não casaram com os envelhecidos jogadores que o treinador dispõe no elenco. D’Antoni teria de se reinventar como técnico para aproveitar o que Steve Nash, Kobe e companhia podem oferecer…

Por fim, Kobe também precisa ser mais líder. E liderar uma equipe não significa detonar os companheiros em cada entrevista que concede. O ala até disse que recentemente se sentia o “Forrest Gump” de tanta história que conta aos outros jogadores, mas, pelo jeito, o efeito não está sendo suficiente.

O Los Angeles não pode esperar mais tempo para acordar. Se quiser ir aos playoffs é necessário mudar agora. Caso contrário, os Lakers de 2012-2013 serão lembrando como o time de estrelas que não deu certo.

Confira vídeo da derrota dos Lakers para os Grizzlies: