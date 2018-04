Kyrie Irving encerra reinado de LeBron no Cleveland Cavaliers

LeBron James perdeu o reinado no Cleveland Cavaliers.

O responsável pela façanha foi Kyrie Irving. O armador de 22 anos pulverizou o recorde de pontos da franquia em uma partida, estabelecido pelo companheiro em 2005, contra o Toronto Raptors.

Com uma atuação quase que perfeita, Irving anotou impressionantes 57 pontos (o recorde era 56) e liberou o time de Ohio na vitória sobre o San Antonio Spurs na prorrogação por 128 a 125.

Os números comprovavam que o armador realmente estava inspirado. Irving acertou 20 de 32 arremessos (62,5% de aproveitamento), além de registrar 100% nas bolas de três pontos (7/7) e nos lances livres (10-10). Ele registrou ainda cinco assistências, quatro roubos de bola e três rebotes.

O desempenho no final do quarto período (principalmente quando faltava 1min23s para o fim) será lembrando por muito tempo. Irving conseguiu três jogadas de três pontos seguidas, incluindo o arremesso incrível que empatou o jogo em 110.

Considerando apenas o desempenho no minutos final do tempo normal e na prorrogação, o armador fez mais pontos do que todo o time do San Antonio. Foram 20 pontos contra 17.

O fato de o recorde ter sido alcançando contra os Spurs aumenta ainda mais o tamanho da façanha. A última vez que algum jogador anotou mais de 50 pontos contra o time do Texas foi 1984, em feito de Bernard King. A marca de 57 pontos é a maior sofrida pelo San Antonio na história.

King James se rendeu ao desempenho do companheiro. “O garoto é especial. Todos nós sabemos disso.”