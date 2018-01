LeBron James dá trombada incrível em mulher de golfista

LeBron James quase registrou um triplo duplo (33 pontos, 11 assistências e nove rebotes) na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Oklahoma City Thunder, mas não se destacou apenas pelo que fez dentro de quadra. Um incidente no último período colocou o astro nas manchetes dos jornais.

Quando restavam cinco minutos para o fim do jogo, com placar indicando 98 a 89 para os Cavs, o ala não quis dar brecha para o adversário e, mesmo em uma bola praticamente perdida, tentou evitar perdê-la pela lateral sem se preocupar com os torcedores que ficam próximos da quadra.

Resultado? Uma trombada impressionante do astro de 2,03m e 113 quilos em Ellie Day, mulher do golfista Jason Day. Ela foi atendida pela equipe médica da Quicken Loans Arena, e deixou o ginásio em uma maca.

Confira o lance da trombada incrível de LeBron:

LeBron ficou preocupado com Ellie, acompanhou o atendimento, mas também deixou claro, logo depois da partida, que estava concentrado em garantir o resultado. “A saúde dela é muito importante, espero que esteja bem. Me disseram que ela está bem, mas queria ficar de posse da bola, iria perdê-la e odeio que esse tenha sido o resultado final”, afirmou o astro.

Mais tarde, pelas redes sociais, o jogador, obviamente depois de ver o lance que foi exibido muitas vezes, pediu desculpas pelo ocorrido. “Ellie Day, espero que você esteja bem. Peço desculpas. Espero que vocês voltem em breve para um outro jogo”, escreveu LeBron.

Será que Ellie Day vai voltar ao ginásio do Cleveland? Talvez, mas certamente nunca mais vai querer ficar tão próxima da quadra.