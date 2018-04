LeBron James e o Miami Heat dão demonstração de força

A nuvem de dúvida que pairou sobre o Miami Heat se dissipou de uma maneira avassaladora. O atual campeão provou que está mais forte do que nunca e que se repetir o que fez na noite de quarta-feira realmente será impossível não conquistar o título novamente.

O Chicago Bulls foi presa fácil diante de um time motivado. A declaração de LeBron James de que faltou atitude no primeiro jogo surtiu efeito.

O Heat deu uma aula de basquete no American Airlines Arena, o seu ginásio, humilhando o rival com uma vitória por 37 pontos (chegou a ser de 46) de diferença (115 a 78), sendo que os titulares não atuaram no último período.

Desde o começo da partida o Miami deixou claro que tudo seria diferente do primeiro jogo. O Chicago até equilibrou um pouco no primeiro período, quando perdeu apenas por cinco pontos (25 a 20), mas depois foi superando facilmente.

O que chamou a atenção, além do crescimento tático, foi o retorno da boa e antiga postura agressiva que norteou a temporada regular do Miami. Os jogadores foram para cada bola como se fosse o último lance da partida.

LeBron James também fez questão de comprar briga depois de cada jogada mais ríspida, irritando sempre os adversários com olhares de reprovação e provocações. O MVP, aliás, foi o destaque. Em 32 minutos em quadra, o ala anotou 19 pontos, deu nove assistências e amealhou cinco rebotes.

O Miami ainda viu outros cinco jogadores anotarem mais do que dez pontos: Ray Allen (21), Norris Cole (18), Dwyane Wade (15), Chris Bosh (13) e Mario Chalmers (11).

O Chicago Bulls não terá muito tempo para reagir da pancada que recebeu no segundo jogo. A terceira partida será nesta sexta-feira, no United Center. Será que o time do técnico Tom Thibodeau terá força para vencer? O que você acham?

Confira os melhores momentos da vitória do Miami Heat no segundo jogo da série: