LNB dá exemplo com evento em Franca

A Liga Nacional de Basquete deu mais um exemplo da impressionante evolução que promoveu na modalidade nos últimos anos.

Os eventos de sexta-feira e sábado, realizados no ginásio Pedrocão, em Franca, sendo o “Jogo das Estrelas” do NBB o ponto alto, foram imprecáveis, com muitas homenagens bacanas. É até difícil acreditar que toda esta mudança (positiva) ocorreu em tão pouco tempo.

A união de homens e mulheres pela primeira vez no evento foi uma ideia simplesmente brilhante. As jogadores da Liga de Basquete Feminino nunca se sentiram tão valorizadas.

Não à toa, elas deram um espetáculo em quadra, com um jogo bastante disputado e vitória das brasileiras por 78 a 73. A ala-pivô Clarissa, que fechou com o Chicago Sky, da WNBA justamente na semana do evento, recebeu o prêmio de MVP (jogadora mais valiosa), ao terminar o jogo com 26 pontos e 17 rebotes.

Entre os homens, destaque para Ricardo Fischer, eleito o MVP. O armador de Bauru terminou o jogo com 26 pontos e 13 assistências. O NBB Brasil derrotou o NBB Mundo por 131 a 110. O placar está 4 a 1 para os brasileiros.

Parabéns também ao público de Franca. O Pedrocão ficou lotado nos dois dias. Mais uma prova de que foi correto levar o jogo para lá – Belo Horizonte e Mogi das Cruzes queriam sediá-lo. A cidade estava precisando de um evento deste porte para provar que ama realmente o basquete e que o time nunca pode acabar, como quase ocorreu recentemente.

O êxito da festa só me faz pensar o que vem por aí!!! Os competentes dirigentes da LNB terão uma participação ainda mais ativa da NBA para os próximos anos.