Mais uma enterrada para concorrer as melhores do ano

A jogada aconteceu no final do terceiro período da vitória do Indiana Pacers contra o Miami Heat na segunda partida da final da Conferência Leste na sexta-feira à noite.

Paul George dribla LeBron James e enterra, com violência, ignorando Chris Andersen, aquele todo tatuado, que tentava evitar o que era inevitável.

Confira o vídeo da enterrada que, com certeza, concorre ao prêmio da melhor do ano:

Os principais concorrentes de Paul George, na minha opinião, são DeAndre Jordan (confira aqui), do Los Angeles Clippers em partida contra o Detroit Pistons, e Iman Shumpert, do New York Knicks, justamente contra o Indiana Pacers (veja aqui).

O que vocês acham?